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台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

台中一名女大生騎機車，因沒打方向燈，短短2分鐘被連續檢舉。（圖／報系資料照）

▲台中一名女大生騎機車，因沒打方向燈，短短2分鐘被連續檢舉。（圖／江和樹提供）

圖文／CTWANT

台中一名女大生在住家附近騎機車，因為未打方向燈，短短2分鐘被連續檢舉，警方開了6張罰單，每張1200元共罰7200元，家長一氣之下竟把機車砸毀，以免女兒又違規。對此市議員江和樹認為，違規不對，但非以檢舉之名行報復之時，根本是惡意檢舉，警方也做出回應了。

女大生9月23日下午4時許，騎機車從大里區新仁路二段往內新橋方向行駛，因為沒打方向燈，2分鐘於不同路段被檢舉，且檢舉人特意分6天檢舉，讓警方無法辨識是同一路段2分鐘內發生的違規事件。

江和樹說明，根據罰單上的檢舉時間，檢舉人的檢舉時間分別為9月25日、26日、27日、28日、29日，代表檢舉人非常專業，知道要在違規7日內向警方檢舉，並分散在不同天檢舉，以增加檢舉成功的機率，顯然不是要改正其行為，只是想報復。

女大生情緒不穩定，父親不忍責罵，收到罰單後竟砸毀機車，以免再度騎車闖禍。江和樹表示，違規就是違規，他並不是替違規人說話，但一個沒有工作的大學生，面對7200元的罰款根本無力負擔，這樣的惡意檢舉讓民眾無法接受。

江和樹痛批檢舉人根本是惡意檢舉。（圖／報系資料照）

▲江和樹痛批檢舉人根本是惡意檢舉。（圖／江和樹提供）

對此，霧峰警分局解釋，經查該車9月23日下午4時53分起至4時54分止，沿大里區新仁路二段往內新橋方向行駛，在日新路與新仁路二段口至好來五街與好來三街口之區間等6處，轉彎或變換車道未依規定使用方向燈，經警方審視檢舉影片後依法製單舉發。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第7條之1民眾依第一項規定檢舉同一輛汽車二以上違反本條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾六分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限。如民眾對於舉發單仍有疑義，可向台中市交通事件裁決處提出申訴，以保障自身權益。

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