川普強勢回歸！　美主播驚呼：共和黨40年來「最大紅色浪潮」

▲川普強勢回歸白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選仍在開票中，但共和黨候選人川普（Donald Trump）已經篤定勝選。美媒MSNBC主播斯卡伯勒（Joe Scarborough）驚喜形容，川普的勝利是40年以來「最大的紅色浪潮」，意指共和黨代表色「紅色」席捲全美。

斯卡伯勒6日在節目上談到，2年前期中選舉時，政治分析師與評論家們也曾談論「紅色浪潮」，但從來沒有實現。如今，「我不得不說，這是自從1984年雷根（Ronald Reagan）贏得49州以來，我所見過的最大紅色浪潮。」

61歲的斯卡伯勒是共和黨人，曾經擔任佛州眾議員。他不僅把川普的勝利與雷根相提並論，還直言「看起來全國的共和黨人都有所進步。」

儘管大選結果尚未正式出爐，川普已經率先拿到過半數的選舉人票，篤定成為下一屆美國總統，也是該國史上「第2位」兩度當選、但任期不連續的總統。

在7大搖擺州之中，川普連續贏得北卡州、喬治亞州、賓州及威斯康辛州，累計277張選舉人票，超過當選門檻270票。

他6日凌晨在海湖莊園發表勝選感言，「我是你們的第47屆總統，和第45屆總統」，承諾選民「我每天都會為你們而戰」，「這將是美國的黃金時代」，「我們能夠讓美國再次偉大」。