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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！　幫地方財政解決2大問題

▲財委會召委陳玉珍主持會議，台下發生嚴重推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會審財政收支劃分法，引爆朝野衝突 。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

《財政收支劃分法》攸關中央、地方數千億元的財政分，至今已25年未修改，藍白黨團自上會期便力推修法，卻也因此引爆朝野衝突不斷，但今（6日）在國民黨強力運作下，將黨版《財劃法》修正草案於混亂中送出委員會。究竟讓朝野打成一團，召委陳玉珍還一度被壓在桌上暴打的財劃法修正重點有哪些？

國民黨版本修法兩大重點，一是主張將中央、地方的財政劃分由現行75比25，調整為60比40，中央應把15%收入還給地方，改善地方政府財政收入；對此，國民黨立委李彥秀表示，國民黨版本中提到，在1999年精省前，中央、地方收入佔全國總收入比為百分之60比40，精省後，變成百分之75比25，等於是讓更多的分配權集中在中央手上。為解決地方財政問題，中央首要就是要把精省後多拿的15%收入還給地方，有效改善地方政府財政收入。

▼國民黨《財劃法》版本的二大解決問題重點。（圖／記者陶本和、崔至雲製表）

▲▼國民黨《財劃法》版本的二大解決問題重點。（圖／記者陶本和、崔至雲製表）

李彥秀認為，2012年賴清德擔任台南市長期間，多次疾呼中央政府修改財劃法，賴清德說「要解決不公平、不公義的狀況，否則巧婦也難為無米之炊」「如果沒有辦法解決財劃法的問題，台灣不可能進步，任何一個負責任的總統，都不能將影響直轄市發展的法律，放著不處理，然後講一些有的沒有的，這非常不應該」；2017年擔任行政院長時，賴清德更承諾，行政院要提出草案，給地方政府更多的經費可以運用。修改財劃法是幫賴清德實現政治承諾，不公不義的事情不能再拖25年。

對於精省後，中央25年多拿了10兆，李彥秀直言，「中央統籌分配稅款與一般補助款」占「國稅」比例不斷下降，整體規模已從2014年的33.5%下降至28.1%。地方政府施政與長期規劃，都必需要看中央政府的臉色，讓地方政府活得跟乞丐一樣，仰仗中央政府「關愛的眼神」過日子，完全悖離民意，漠視人民的需求。

第二大重點，是統籌分配公式設算入法。國民黨指出，現行普通統籌分配稅款分配制度分為直轄市以營利事業營業額、土地面積、人口數及財政能力等4項指標比例計算，縣市及鄉鎮市的分配方式主要參考基準財政差短分配，致分配方式複雜且不一，因此以簡單且劃一原則訂定22縣市之分配公式。

國民黨主張：94%應列為普通統籌分配稅款，其餘6%列為特別統籌分配稅款，針對普通統籌分配稅款部分，15%分配給非六都的16縣市；11%由直轄市及其餘各縣市均分；67%按22縣市佔全台人口比例分配；其餘4%分配給縣轄的各鄉鎮市、3%保留予首都台北市。

此外，考量各地方政府人口數落差大，新北市人口數最多，占全國人口數比例約為17%，而離島（金門、馬祖、澎湖）人口數少，僅占全國人口數比例約1%，爰增訂定額提撥直轄市人口數最高者獲配數之百分之二之款項，由直轄市人口數在300萬人以上者按其人口比例分擔，再平均分配離島3個縣市，以補充離島財源。

李彥秀舉例說明，桃園市以及苗栗縣，加碼營養午餐、生育補助經費，都是超前部署照顧孩子的成長與生育率。苗栗縣推動「高鈣午餐」計畫，幫成長的學童補充營養，師生每人每餐補助10元，卻遭到中央分別扣減1億元、8千萬元的補助款，請問這樣公平嗎？這樣合理嗎？

針對今日國民黨團送出委員會的版本，李彥秀續指，黨團的版本考量土地面積、人口數量、產業特性、財政能力、稅收貢獻度、營利事業營業額以及權重訂出分配比例。當然，沒有一個公式可以滿足所有人的需求，國民黨版不是最終的版本，這些都保留到朝野協商，大家都可以來討論修改，包括「3%保留予首都台北市」，重點是，要邁出第一步，讓每個縣市都能夠獲得更充裕的資源進行長遠的市（縣）政規劃。

另，今日財委會也通過3位綠委版本，伍麗華版本指出，原法案直轄市原民區自治財源，必需仰賴直轄市政府，因此主張，財政收支劃分法，也要將直轄市的原住民地區納進來；賴瑞隆的版本提及，地方政府配合國家政策設置高汙染產業，經濟成長貢獻全國，汙染卻阻礙本地發展，應以平衡區域發展為目的，將空汙納入分配指標；蔡易餘的版本則主張，為確保自來水水源不受到各種人為污染以致影響水體的正常使用，普通統籌分配應優先補足國土保育區第一類之基本財政需要以確保供水穩定原則。

▲財委會散會後推擠衝突，國民黨立委林思銘遭推擠跌坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，遭民進黨立委賴惠員等人追打。（圖／記者林敬旻攝）

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