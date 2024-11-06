1圖揭國民黨版《財劃法》多離譜　林俊憲：赤裸裸幫執政縣市搶錢

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院財委會今（6日）續審《財劃法》修正草案，在藍營強勢出擊下，國民黨籍召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，引來綠營不滿，雙方爆發嚴重衝突。對此，民進黨林俊憲指出，不清楚國民黨版財劃法有多離譜的話，做一個對比，台南比彰化多了60萬人、面積是2倍、還是直轄市，結果最後獲得的款項比彰化還少，這是什麼鬼？他批評，這種離譜分配法，已不是加速南北失衡的問題，而是赤裸裸幫自己執政的縣市搶錢。

林俊憲貼出「試算圖」表示，彰化縣，人口124萬，面積1074平方公里，按照國民黨版試算獲得575億，而台南市，人口186萬，面積2192平方公里，按照國民黨版試算獲得539億。他批評，多了60萬人、面積是2倍、還是直轄市，結果台南最後獲得的款項比彰化還少，這什麼鬼？

▼林俊憲指出國民黨版財劃法離譜之處。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

林俊憲指出，高雄市長陳其邁今天專門北上幫高雄講話，其實台南的狀況跟高雄非常類似，面積廣大，基礎建設不能單以人口衡量。舉個例子，100人的山村，即使偏遠，也同樣需要道路水電，土地面積也應成為指標。

林俊憲認為，國民黨這種台北無條件拿250億、台南款項比彰化少的離譜分配法，已不是加速什麼南北失衡的問題，而是赤裸裸幫自己執政的縣市搶錢，完全脫離客觀條件，亂撒一通。

林俊憲大酸，謝龍介既然大力贊成這種惡法，那就出來跟台南市民解釋啊，國民黨讓台南獲得的分配款比彰化還少，謝龍介也支持？那還是去彰化選立委好了，反正在台南也選不上。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者林東良翻攝）

另外，民進黨立委蘇巧慧也表示，支持財政收支劃分法修法，而不是支持財政亂畫法！身為新北立委，當然希望新北拿更多，在國家財政允許下，地方更多錢可以建設，誰會反對？但國民黨從沒有告訴大家，各縣市分到的錢要做什麼？

蘇巧慧指出，而且這個法案的公式與違憲國會擴權法一樣，又是國民黨少數人的黑箱，導致連國民黨的高雄立委柯志恩都反對台北市獨有保留3%，而新北的比例也要無條件拿出來跟外島分，這邏輯是什麼？其他縣市質疑的聲音，國民黨聽到了嗎？

蘇巧慧質疑，國民黨大筆一揮，中央少掉幾千億，但國民黨卻沒講，這幾千億是要拿掉育兒津貼嗎？長照補助嗎？還是減少中央給地方的捷運、高速公路補助款？這就是為什麼民進黨說財劃法要與行政院討論。不然又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，這種修法和日前被判違憲的藍白國會擴權法一樣荒唐！

蘇巧慧強調，藍白掌握國會多數後，先是用違憲擴權法來意圖架空行政、司法和監察權（還好被判違憲了），現在竟然又試圖 單方面掏空中央政府財源，來擴大自己執政縣市的資源。先不說這樣違反權力分立會不會又違憲，如此不斷修法來掏空中央的權力和財源，不在意中央政府能不能運作，想請問國民黨認為自己會永遠在野了嗎？

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）