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花蓮住宿補助3.0加碼版「最高領5千元」　觀光署：延長至12／20

▲▼花蓮縣府結合國際旅遊平台，徵選雙語體驗遊程，提供自由行費用折扺優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮住宿補助3.0 Plus加碼方案於11月7日至12月20日辦理，跨月住宿最高可領5千元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

樂團五月天原訂11月在花蓮舉辦公益演唱會，因康芮颱風來襲而延期，觀光署為此調整花蓮住宿補助3.0 Plus加碼方案，交通部長陳世凱今宣布，3.0 Plus方案延長至12月20日，若11月、12月跨月住宿最高可領到5千元補助的優惠。

觀光署原規劃配合公益演唱會，推出「花蓮自由行補助3.0方案」，大型演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間，可享「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

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立法院交通委員會今安排「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」專題報告，陳世凱指出，今年來台市場第1季表現良好，回復2019年疫前7成水準，4月起受天災、地緣政治、主力客源國日幣貶值等因素，衝擊來台旅客人次，1至8月份來台旅客人次較去年同期成長30%。

陳世凱表示，催化2025年引客來台，觀光署各駐外辦事處與航空公司合作辦理促銷活動例如機票買3送1或買2送1，與旅行社合作推出送限量福袋、住宿優惠、交通票劵或遊樂園門票等，以及針對自由行旅客送儲值金電子票證等活動。

他說，加速擴大團客，花蓮加碼從今年10月1日起放寬天數申請門檻，從原本7天6夜以上行程，調降為5天4夜以上；另為振興東部旅遊，住宿花蓮或台東的外國團客，4人以上每團獎助提高至5萬元。

落實花東觀光振興方案，陳世凱指出，今年6月1日起陸續實施相關振興措施，包含自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通補貼引客、國際旅客包機獎助等多元方案，並就花東地區推出一來再來加碼方案，延長旅客住宿之獎助期間至2024年11月30日。

陳世凱表示，為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動花蓮3.0住宿加碼措施，放寬於活動期間申請獎助次數的限制及調整優惠金額，鼓勵旅客延長於花蓮停留天數，並於11月7日至12月20日接續辦理3.0plus措施，按月提供第1晚1000元、第2晚1500元住宿折抵優惠。

觀光署補充說明，若民眾11月29、30日及12月1日、2日入住花蓮，最高可領到5千元的補助優惠。花蓮住宿補助預算8.15億元，目前使用超過一半，盼透過加碼方案持續衝刺；台東住宿補助預算2.1億元，預計11月底就能用完。

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