台南市積極爭取中央完成區劃漁業權　提供漁民及蚵民完善災後補助

▲康芮颱風來襲，加上西南氣流影響，台南養蚵業損失慘重，估計外海蚵棚高達8成受損，台南市長黃偉哲關心蚵民損失，指示農業局盡速研議補助措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

康芮颱風來襲，加上西南氣流影響，台南養蚵業損失慘重，估計外海蚵棚高達8成受損，台南市長黃偉哲關心蚵民損失，指示農業局盡速研議補助措施，農業局表示，為保障蚵民的權益，除了正與中央爭取漁業區劃漁業權外，也將積極補助蚵民復育蚵棚。

農業局代理局長陳仲杰指出，區劃漁業權部分已經航港局初步同意，送交行政院核定中，另於台江國家公園經專家學者兩次審議後，10月底內政部亦表示初步同意，市府將盡速彙整資料劃設海域，以求盡速完成區劃漁業權的申請，往後再遇天然災害，漁民及蚵民可獲更完善的補助。

陳仲杰表示，這次颱風為了顧及停泊區內船隻安全，漁業署未同意將外海蚵棚拉回港內避風，對此市府希望漁業署未來可以建立配套措施以降低災損。針對這次蚵民的災害補償，在中央通過南市的區劃漁業權以前，市府將比照2021年案例辦理，以市府第二預備金及災害準備金預先提供補助，協助受災的蚵民復育蚵棚。

陳仲杰進一步說明，基於環保考量，市府也正在鼓勵蚵民改用硬式浮具，保麗龍材質的浮具已全面禁止使用，傳統的塑膠發泡浮具也不再補助，以避免大浪拍打造成破損後汙染整片海域。