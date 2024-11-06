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太魯閣峽谷音樂節11／9登場　免費接駁車繞新城老街小旅遊

▲▼太魯閣峽谷音樂節 11 ／9登場，提供免費接駁車。（圖／太管處提供，下同）

▲▼太魯閣峽谷音樂節 11 ／9登場，提供免費接駁車。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024太魯閣峽谷音樂節」將於11月9日在太魯閣臺地登場，太魯閣國家公園管理處提供接駁專車，免費接送參加峽谷音樂節的民眾往返新城車站與太魯閣臺地之間。中午時間接駁車從新城車站開車後，還會繞行新城老街、加停富世加油站，方便大家用餐、逛老街，再接送大家到太魯閣臺地欣賞國家交響樂團的演出。

▲▼太魯閣峽谷音樂節 11 ／9登場，提供免費接駁車。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，今年的太魯閣峽谷音樂節從上午9時30分起就有精彩的演出，包括太魯閣族歌手呂文翔、布洛灣山月村、海星高中和秀林國中舞蹈團、明義國小管弦樂團等，其中布洛灣山月村因0403地震中受創而停業，員工資遣後都各奔前程，這次多位員工特別為了太魯閣音樂節的演出重新集結，讓觀眾可以回味他們的演出。

▲▼太魯閣峽谷音樂節 11 ／9登場，提供免費接駁車。（圖／太管處提供，下同）

▲▼上、下午場接駁車路線。

下午場從1時30分開始到4時30分，主要由東華大學原民社舞團及國家交響樂團（NSO）擔綱演出，太魯閣好聲音甄選活動，脫穎而出的冠軍得主也會在下午場中登臺。

▲▼太魯閣峽谷音樂節 11 ／9登場，提供免費接駁車。（圖／太管處提供，下同）

今年除了上、下午精彩的音樂演出外，太管處也和秀林鄉公所合作，在太魯閣臺地安排一整天的傳統文創市集，展售太魯閣族傳統工藝文創品和美食，消費滿100元或500元以上都還可以獲贈精美實用的紀念品。

配合一整天的活動，太管處也安排一整天的免費接駁專車接送民眾，從上午9時起到下午5時30分接駁車往返新城車站到太魯閣臺地之間，中午11時至下午1時，接駁車從新城車站開車後，則會加停新城老街及太魯閣加油站，方便民眾用餐，也可以在老街及富世散步，體驗社區特色，也為地震後的新城與富世帶來人氣，活絡在地經濟。

▲▼太魯閣峽谷音樂節 11 ／9登場，提供免費接駁車。（圖／太管處提供，下同）

當天中午11時至下午1時，接駁車從新城車站開車後，則會加停新城老街及太魯閣加油站。

太管處表示，今年安排2輛綠能公車加入接駁車的行列，活動宣傳也不懸掛路燈旗，也希望藉活動傳達「減碳」的理念。由於活動當天太魯閣臺地從上午8時至下午6時將進行交通管制，禁止汽、機車進入，大家可以搭火車、公車或開車到新城車站轉搭接駁車。

太管處也特別提醒大家，11月9日請大家自備水杯（瓶），也可以攜帶地墊、遮陽帽及備用雨具，到太魯閣臺地享受1天的太魯閣峽谷音樂饗宴喔！

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