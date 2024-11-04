台商招待18人遊東莞「挺侯」一審判無罪　彰檢不服提上訴

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

和美蔡姓里長涉嫌於去年總統大選期間招攬18名里民及親屬，由鄭姓台商(退休員警)資助赴大陸接受招待，並允諾支持曾是員警的侯友宜，法官認為當時「侯柯配」、「柯侯配」尚在民意調查階段，無法證明有期約賄選行為，判蔡、鄭2人無罪、彰化地檢不服，認為有簡訊、微信往來可證實，今天提起上訴。

彰化地檢今天公布上訴書內容，指一般招商活動至少會先了解潛在客戶有無投資意願，但此案受招待18人侷限於設籍和美鎮有投票權人，且行前對於投資等事不知情，部分團員於審理時也稱沒有投資大陸商場意願。

檢察官指出，凡是有參加招待旅遊的團員、鄭於11月11日傳訊息給蔡「煩請傳至群組投侯柯配」、蔡回覆「我們這裡的人都是投給侯」；也有證人在偵查中具結「某人要邀請到廣州免費玩、在遊覽車上也聽到鄭說要支持侯」。

其中1名團員於警詢時表示晚宴有中國官員出席，並加微信好友，有微信翻拍畫面可證，但審理中卻改稱不知道有無大陸官員一起用餐，明顯避重就輕、迴避與案情重要相關內容。

檢察官認為，原審判決對於諸多證據部分未進行推敲，證據採認也與經驗法則有違，得出被告2人無罪認定，顯有違誤，因而提起上訴。

▲台商招待蔡姓里長等18人到大陸旅遊。（示意圖／民眾提供）

依據一審判決書內容指出，鄭姓台商與和美鎮蔡姓里長為多年好友，鄭男涉嫌受「統戰辦黃主任」委託及資助，免費招待選民前往中國東莞旅遊，團員身分限定和美鎮有政治影響力里長及其親友，且具投票權。

由蔡姓里長組團於去年11月18日至23日赴東莞旅遊，由鄭男支付全部旅遊費用新台幣36萬元；鄭男並傳訊息給里長要求團員投特定人選，里長回說所有人都支持。

團員赴中期間，有東莞市黃江鎮等中國官員陪同用餐，鄭姓台商還公開要求團員支持特定候選人，鄭男、蔡姓里長被依犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴。

法官審理時調閱卷內除證人陳女在偵查中證述外，查無其他證據證明被告蔡男有允諾行使投票權。縱使被告蔡有接受鄭招待至東莞旅遊，難認有受賄收受不正利益。檢方提出的證據，尚不足以證明鄭男具有行使總統選舉投票權，亦不足以證明蔡里長有收受賄賂而同意投票，不能證明被告2人犯罪，判處2人無罪。