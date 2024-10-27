台南週末活動夯　市府呼籲搭乘免費接駁車還有限量咖啡分享券可拿

▲台南週末人潮大爆滿，除了官方辦理的「台灣設計展」等等大小活動，溪南溪北總計近40個活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南週末人潮大爆滿，除了官方辦理的「台灣設計展」「國立台灣歷史博物館13週年館慶」、「台南國際餐酒嘉年華」，還有民間商圈主辦的「赤嵌萬神節」「海安商圈萬聖節」等等大小活動，溪南溪北總計近40個活動。

市府表示，為迎接廣大人潮，交通局及相關單位已於活動前密集研商，除了事前安排停車空間，也安排交通接駁車。透過交通圖卡、媒體宣傳等方式呼籲前來參觀的民眾選擇大台南公車，或活動接駁車前往。市府還特別提供15000份限量咖啡分享券贈予搭乘接駁車的民眾。

交通局說明，為順利疏導交通，配套採取假日封路，其範圍以影響最小的方式辦理，活動結束後也即開放通行。在西市場部分，配合原有國華街與正興街的假日徒步區，進行延長實施時段；南美二館部分則配合人潮溢流及機車停車需求，於忠義路（中正路至府前路）進行封路，以確保人潮安全並減少機車違停之問題，忠義路沿線住戶仍可告知義交彈性放行。懇請受影響的住戶能夠諒解。

為容納更多熱情人潮前來台南觀光，為地方創造蓬勃活力與經濟產值。南市府特別在活動外圍規劃了大型停車場及免費接駁車服務。南市府再次呼籲，懇請民眾多多利用免費接駁服務，可避免塞車加速抵達會場。

▲民間商圈主辦的「赤嵌萬神節」「海安商圈萬聖節」，吸引大批人潮。（圖／記者林東良攝）