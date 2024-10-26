LINE免費爽用「1000萬組貼圖、主題、表情貼」！網驚：下載不完

▲LINE有千萬組免費貼圖可下載。（圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

LINE不時上架免費貼圖，但有90至180天的使用期限，而最近LINE推出「用到飽」超值活動，即起至11月13日前，1000萬組貼圖與表情貼都能下載使用，而且免綁卡，不用擔心被扣款，引發網友驚呼「下載不完！」

有網友在Threads熱心分享，LINE推出「免綁卡試用活動，貼圖免費瘋玩」好康活動，原PO也下載一波，「一堆免費的可以下載！好Q！」

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底下引來萬名驚呼， 「下載不完，感謝告知」、「超棒的分享」、「主題也超可愛啊啊啊啊，一定要用熊抱哥才可以」、「還有主題！卡娜赫拉粉非常開心」、「吉伊卡哇可以下載」、「感謝～好人一生平安」。

連LINE官方帳號也底下回應，貼圖若出現「紫色P」符號就可下載試用，由於沒有綁定任何支付方式，也不需要填寫任何資料，結束後是不會被扣款的；活動結束後，系統會將狀態自動回復到參加活動前的狀態。

▲右上角有「P」符號，就能免費下載。（圖／翻攝LINE官方網站）



實際查看官方Threads指出，任何用戶在11月13日前加入，都能瘋玩免費貼圖，活動網址請點：

① 免費下載千萬組貼圖、主題、表情貼

② 單張貼圖下載，打造個人貼圖清單

③ 貼圖不用下載也能傳

④ 搭配主題輪播，天天幫聊天室換新裝，免綁卡試用活動，完全零門檻，人人都能玩

① 不需綁定信用卡或其他支付方式

② 不需填寫任何個人資料

③ 活動結束後不會被扣款