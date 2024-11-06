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台南正妹漂髮「頭皮灼傷變禿」哭崩　店家送半年護髮：要告去告

▲網友PO文指出，女友人漂髮，竟造成頭髮斷髮，頭皮也灼傷，當下崩潰大哭，業者竟說：要告去告。（圖／翻攝爆料公社，下同）

▲網友PO文指出，女友人漂髮，竟造成頭髮斷髮，頭皮也灼傷，當下崩潰大哭，業者竟說：要告去告。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名年輕女子，前往南區1家髮廊「漂髮」，最後竟成惡夢，不只頭髮斷髮，頭皮也灼傷，當下崩潰大哭，設計師提出「送你護髮半年」，女子不接受，店家處理態度竟是「司法民事訴訟解決」，讓女子憤而PO網及投訴消保官。

▲網友PO文指出，女友人漂髮，竟造成頭髮斷髮，頭皮也灼傷，當下崩潰大哭，業者竟說：要告去告。（圖／翻攝爆料公社，下同）

▲網友PO文指出，女友人漂髮，竟造成頭髮斷髮，頭皮也灼傷，當下崩潰大哭，業者竟說：要告去告。（圖／翻攝爆料公社，下同）

網友在網路社群PO文表示；「台南小有名氣美髮店家，把我朋友頭髮漂斷+頭皮灼傷，設計師只說送你護髮半年，讓一個漂亮女生坐在店外大哭，漂斷之後一直要讓我朋友護髮、剪短，友人在那邊頭髮2-3年了，居然還可以漂斷+頭皮灼傷是多不熟悉啊？」

網友說，「令人氣憤地是朋友說要找負責人，設計師竟聲稱自己就是負責人，友人後續說要找消基會，自稱負責人的人還說要告就去告。目前等待皮膚科診所看診開診斷書、已報警處理。」遭控業者不願接受訪問，表示目前將循司法民事訴訟程序處理。

▲台南市主任消保官馮祺雯指出，本案消費者跟業者因為頭髮漂髮衍生爭議，消費者已經在5日提出消費爭議申訴。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市主任消保官馮祺雯指出，本案消費者跟業者因為頭髮漂髮衍生爭議，消費者已經在5日提出消費爭議申訴。（圖／記者林東良翻攝）

台南市政府主任消保官馮祺雯指出，本案消費者跟業者因為頭髮漂髮衍生爭議，消費者已經在5日提出消費爭議申訴，後續消保官會循消費爭議的解決機制，盡力為消費者爭取相關權益。

▲網友PO文指出，女友人漂髮，竟造成頭髮斷髮，頭皮也灼傷，當下崩潰大哭，業者竟說：要告去告。（圖／翻攝爆料公社，下同）

對此消費糾紛，一位女性民眾指出，「覺得看的心很難過，因為大家都是愛美，可能是那個做頭髮的使用不當，或者是說當事人本身人有過敏卻不知道，然後做了這個反而比原本的更糟，令人看的非常的難過。希望本身要做頭髮的人，可能要多費一點心，可先在手或什麼測試一下會不會過敏，然後再做這個服務，如果有一方多注意的話，可能就不會有這種事情發生。」

另名女性民眾則說，如是她自己可能非常的傷心，因為這個有可能已經沒有辦法再挽回了。「本來是一個想更美的，這個作用結果反而比原本更糟，因為那個頭皮就是整個都受傷，而且頭髮都掉光了，看起來受傷程度滿嚴重的，看起來就是很痛的樣子，而且頭髮都掉光了，可能要很久才會再回復。」

據了解，「漂髮」是一個透過化學過程剝離髮絲中的色素，以達到淡化或改變頭髮顏色的效果。這一過程對於想要染成淺色或鮮豔顏色的人來說是必需的。在進行漂髮之前，建議避免在漂髮前幾天洗頭，以保留頭皮的天然油脂，這樣可以減少漂粉對頭皮的刺激。漂髮有可能會導致頭髮變得乾燥或脆弱。

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