快訊／川普現身了！　馬斯克陪同緊盯開票

▲▼美國總統大選開票進行中，川普現身佛羅里達州豪宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）緊盯開票。（圖／翻攝X平台）

記者邱晟軒／綜合報導

美國總統大選開票作業如火如荼進行，各州陸續公布最新選票結果。共和黨候選人川普（Donald Trump）稍早現身佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），出席盛大的開票晚宴，場面十分熱鬧，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也帶著小兒子 Lil X 到場。

Donald Trump arrives at his Mar-a-Lago election night party https://t.co/fMSXcjOKuV pic.twitter.com/yMUcC0WqWJ — New York Post (@nypost) November 6, 2024

根據最新開票統計數據，川普稍早拿下7個搖擺州之一的北卡羅萊納州，截稿前，以「232：193」的票數大幅領先民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。根據美國選舉人制度，候選人須贏得至少270張選舉人票才能獲勝。

另一方面，賀錦麗則選擇前往華盛頓特區的母校霍華德大學（Howard University）觀看開票結果。霍華德大學是華府歷史悠久的黑人大學，對賀錦麗來說，這裡是她政治生涯的起始點，具有特別的意義。