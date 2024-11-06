賀錦麗「數百名支持者」提前離席！　開票現場氣氛凝重

▲賀錦麗確定不發表演說之後，數百名支持者離開霍華達大學的開票現場。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選仍在開票中，民主黨候選人賀錦麗返回母校霍華德大學（Howard University）看開票，但隨著選情持續落後，現場氣氛凝重，並且已有數百名支持者離席。

BBC、美聯社報導，在霍華德大學的開票現場，原本擠滿民主黨支持者，準備慶祝勝選，但隨著川普拿下搖擺州北卡州與喬治亞州，派對氣氛已經蕩然無存。

賀錦麗宣布取消今晚所有公開行程，也不會在霍華德大學發表談話後，更有數百名支持者離開現場，而且大多數都拒絕媒體採訪，因為賀錦麗獲勝的可能性，似乎不復存在。

不過，在美國其他地方，民主黨支持者依然屏息以待。在內華達州，22歲的安娜莉（Aneri Shah）與支持婦女生育權的政治團體「Emily’s List」一起拉票。她坦言，「我有一點緊張。我不知道。自從2020年以來，情況似乎發生了變化。但我對於內華達州的情況確實感到樂觀。」

霍華德大學位於華府，是一所歷史悠久的黑人大學，被賀錦麗視為政治生涯的起點，因此選在這裡看開票。而《衛報》指出，內華達州是搖擺州，並有6張選舉票，在賀錦麗勝選之路越來越狹窄的情況下，仍有可能左右大選。