川普長子怕被關勞改營　放話：我爸敗選就要逃到沒有引渡的國家

▲小唐納德稱，如果川普敗選，他可能會逃往沒有引渡的國家，以免被民主黨關進勞改營。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國總統大選正在陸續開票，共和黨候選人川普的長子小唐納德（Donald Trump Jr.）在選舉日當天，於社交平台TikTok開直播，開玩笑表示如果川普在選舉中落敗，他可能會逃往沒有引渡的國家，以免被「關進勞改營」。

據《每日郵報》報導，小唐納德在直播中笑稱，如果他的父親敗選，自己可能會被迫逃往國外，以避開「民主黨的懲罰」，否則就要和美國富豪馬斯克（Elon Musk）等人一起被關進「勞改營」。雖然小唐納德隨後表示，他的這番話只是個玩笑，但相關言論仍引起了大量關注。

Speaking on TikTok live, Donald Trump Jr. said he would ‘have to fly to a non-extradition country’ if his father loses the election.#Trump #Election2024 #DonJr pic.twitter.com/H36laRb6bn — Daily Mail Online (@MailOnline) November 6, 2024

與此同時，小唐納德還強調，如果川普勝選的話，他將專注於政府過渡，特別是清除一些被他稱為「上次的人渣」的官員，確保新政府不受這些非選舉官員的影響。他強調，自己要為像馬斯克、德州眾議院保羅（Ron Paul），以及美國眾議院議員加巴德（Tulsi Gabbard）這樣的人創造更多發展空間。

目前，多家美媒的預測都顯示，川普贏得的選舉人票已超越賀錦麗，顯示他勝選的贏面更大，不過川普的選舉人票暫時還未跨過當選門檻。