川普長子怕被關勞改營　放話：我爸敗選就要逃到沒有引渡的國家

▲小唐納德稱,如果川普敗選,他可能會逃往沒有引渡的國家,以免被民主黨關進勞改營。(圖/翻攝自TikTok)

記者葉睿涵/編譯

美國總統大選正在陸續開票,共和黨候選人川普的長子小唐納德(Donald Trump Jr.)在選舉日當天,於社交平台TikTok開直播,開玩笑表示如果川普在選舉中落敗,他可能會逃往沒有引渡的國家,以免被「關進勞改營」。

據《每日郵報》報導,小唐納德在直播中笑稱,如果他的父親敗選,自己可能會被迫逃往國外,以避開「民主黨的懲罰」,否則就要和美國富豪馬斯克(Elon Musk)等人一起被關進「勞改營」。雖然小唐納德隨後表示,他的這番話只是個玩笑,但相關言論仍引起了大量關注。

Speaking on TikTok live, Donald Trump Jr. said he would ‘have to fly to a non-extradition country’ if his father loses the election.#Trump #Election2024 #DonJr pic.twitter.com/H36laRb6bn