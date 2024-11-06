川普、賀錦麗誰先拿270票就當選　美總統「選舉人制度」一次看

▲美國前總統川普與副總統賀錦麗在辯論會上正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月5日登場，而幅員廣大且擁有3億人口的美國，選舉制度更是複雜。美國採用的是「選舉人團制度」，以間接選舉的方式，選出當選者，因此也可能發生總體普選票數更高，但是卻輸給取得較多選舉人票的候選人的情況。以下《ETtoday新聞雲》將為您詳細介紹美國特有的選舉人團制度。

538張選舉人票取決於議員席次

美國的總統大選為間接選舉，而非直接選舉，美國每一個州都是1個選舉人團單位，而一個州有多少張選舉人票則是取決於該州在國會有多少個參、眾議員席次。目前全美共有538張選舉人票，為100名參議員、435名眾議員以及首都華盛頓特區的3張選舉人票之總和。

勝者全拿

在「選舉人團」制的選舉方式下，目前有48個州和哥倫比亞特區均實行「勝者全拿」（Winner-take-all）制度，也就是在公民普選時，選民會先將票投給自州的政黨候選人，在該州贏得普選票的政黨，便能夠得到該州「全數」的選舉人票。

舉例而言，紐約州有27位眾議員和2名參議員，因此共有29張選舉人票；如果在大選中，共和黨在紐約州得到51％的普選票，民主黨拿到49％，那麼共和黨就可以拿到紐約州全部的29張選舉人票；依照規定，就算結果只差0.1％也會是勝者全拿。

▲美國總統大選即將於11月登場。（圖／路透）



率先取得270張選舉人票即當選

在統計各州的選舉人團票數後，率先取得超過270張選舉人票門檻的人，就能成為下一任的美國總統。

2州例外，採眾議員選區制

不過「勝者全拿」也有例外，全美目前只有緬因州和內布拉斯加州採用「眾議員選區」方式，以緬因州為例，該州擁有4張選舉人票，州內則有2個國會眾議院選區，緬因州選舉人會將2張票投給在全州得票數最高的候選人，另2張則分給各選區中得票最高的候選人。

如何防止選舉人跑票

選舉人在投票前皆必須宣誓將票投給在該州普選中獲勝的候選人，而各州也立法規定選舉人不得跑票，同時採用記名投票或是無效投票的措施，各州政府甚至有權對跑票的選舉人祭出懲處。因此截至目前為止從未發生選舉人失信投票的情況。