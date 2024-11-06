NBA停賽1天！柯瑞、詹姆士力挺賀錦麗　勇士教頭要川普「洗洗睡」

▲勇士隊主帥柯爾在8月的民主黨全國代表大會用柯瑞的招牌手勢戲謔川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選5日登場，美國職籃NBA也特別停賽一天，讓球員們能夠有時間參與投票。此次大選中，湖人天王詹姆斯（LeBron James）和勇士天王柯瑞（Stephen Curry），都公開表態支持民主黨候選人賀錦麗。勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）也在今年8月的民主黨全國代表大會用柯瑞的招牌手勢戲謔川普。

詹姆斯選前在社群平台上表達了他對賀錦麗的支持，並附上了一段川普（Donald Trump）發表帶有種族主義色彩的攻擊性言論影片，「這到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人以及他們將如何成長時，我的選擇很明確，把票投給賀錦麗！」

▲美國職籃NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）



詹姆斯支持賀錦麗的舉動並不令人意外，他先前就曾支持民主黨候選人，包括2016年力挺希拉蕊（Hillary Clinton），並在川普總統任內發言批評川普。

同樣支持賀錦麗的柯瑞，早在今年8月就錄製了一段影片表示，「我相信賀錦麗成為總統能讓我們再次團結，並繼續推動國家前進。這是為了維護我們國家的希望和信念，確保家庭在最珍貴的時刻能得到照顧。」

▲柯瑞早在今年8月就錄製了一段影片力挺賀錦麗。（圖／CFP）



此外，勇士隊主帥柯爾也在8月的民主黨全國代表大會上發表演講，並用柯瑞的招牌手勢戲謔川普，「（11月5日）完成計票後，我們就可以借用偉大的柯瑞的名言，告訴川普『早點洗洗睡』」

賀錦麗的競選團隊中設立了運動委員會，成員包括傳奇前輩魔術強森（Magic Johnson）和「控球之神」保羅（Chris Paul）等NBA球星。