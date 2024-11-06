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美大選4搖擺州爆「炸彈威脅」　FBI：疑俄羅斯搗亂

▲美國選民前往投票所投票。（圖／路透）

▲美國選民前往投票所投票。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）5日表示，選舉日當天，針對喬治亞州、密西根州、亞利桑那州和威斯康辛州這4個關鍵州的投票地點發出大量假的炸彈威脅，而且多數威脅似乎都來自俄羅斯的電子郵件域名。FBI在聲明中指出，目前為止，這些威脅都「未被確認為可信」，但強調選舉的完整性是FBI的最高優先事項之一。

喬治亞州的2處投票站因炸彈威脅而短暫疏散，地點位於富爾頓郡（Fulton County）。據官員透露，這些地點在約30分鐘後重新開放，並且富爾頓郡正尋求法院命令以延長該地點超過州規定的投票結束時間（美東時間晚間7時）。喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）將這些炸彈惡作劇指向俄羅斯的干預行為。

拉芬斯珀格對媒體表示，「他們似乎不懷好意。他們不希望我們進行順利、公平且準確的選舉，如果他們能讓我們內部出現對立，對他們而言就是一種勝利。」對此，俄羅斯駐美大使館回應稱，關於俄羅斯干預的指控是「惡意中傷」，並強調俄羅斯一向尊重美國民眾的選擇，總統普丁（Vladimir Putin）已多次重申俄方未曾、也不會干涉他國內政，包括美國。

威斯康辛州選舉委員會主席雅各布斯（Ann Jacobs）表示，該州首府麥迪遜市的2處投票站也收到了假炸彈威脅，但並未影響投票進行。密西根州民主黨籍州務卿賓森（Jocelyn Benson）的發言人指出，該州多處投票地點報告收到炸彈威脅，然而這些威脅均不具可信度。

據FBI官員透露，喬治亞州共收到超過20起威脅，其中大部分發生在民主黨勢力強勁的亞特蘭大地區所屬的富爾頓郡。一位喬治亞州務卿辦公室的高層匿名表示，這些炸彈惡作劇的電子郵件地址曾被俄羅斯方面用於干預先前的美國選舉，這些威脅訊息被發送給美國媒體和兩個投票地點。該官員稱，「很有可能是俄羅斯所為。」

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