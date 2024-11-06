美大選出口民調出爐！　賀錦麗4％領先

▲川普和賀錦麗角逐總統寶座。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統大選5日登場，全國出口民調數據顯示，接近4分之3的選民認為美國民主正面臨威脅，反映出在民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普之間激烈競爭的選戰後，國民普遍的焦慮情緒。數據顯示，選民最關注的議題就是民主與經濟，其次是墮胎和移民問題；調查顯示，73%的選民認為美國民主正受到威脅，而僅有25%認為民主穩固。

路透社根據Edison Research的數據指出，接受調查的選民中，約有44％的人表示支持川普，比2020年的46％略降；約有48％的人支持賀錦麗，比2020年拜登的52％還低4％。

CNN出口民調同樣指出，多達4分之3的選民對美國現狀抱持悲觀看法，只有大約4分之1的人稱自己樂觀，並對美國現狀感到滿足。大約每10個人中，有4人表示不滿意；10個人中就有約3人表示，他們感到「憤怒」。

不過選民們對未來普遍抱持正面看法，10人中有6說美國最好的日子還未來臨，只有約3分之1的人表示，美國最好的日子已經過去了。

此外，現任總統拜登的民調在全美都相當低迷，每10名選民中，只有4人認可他在任內的表現，大部分人都表示不滿意。