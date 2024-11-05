「萬華大鬧熱」9日登場　大支、阿跨面等17組饒舌歌手輪番開唱

▲文化總會將於11月9日至16日舉辦第五屆「萬華大鬧熱」。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會將於11月9日至16日舉辦第五屆「萬華大鬧熱」，結合音樂演出、城市散步及在地市集等活動，邀請台饒校長大支、入圍第 34 屆金曲獎最佳新人獎的潮州土狗、剛拿下第15屆金音獎最佳新人獎的阿跨面、第15屆金音獎最佳嘻哈歌曲獎夜間限定wannasleep&Gummy B等陣容熱鬧開唱，一同為青山王暗訪活動暖身。

萬華大鬧熱邁入第五屆，今年以「艋舺有嘻哈」為主題，延續文總攜手台饒校長大支推出的嘻哈節目《校長兼撞鐘》，帶來滿滿饒舌元素的音樂演出、認識艋舺傳奇故事的城市散步，以及結合在地文化特色的市集。活動主視覺以大聲嗆聲的舞獅，展現台饒嘴力猛爆性，周圍綠色塗鴉，象徵嘻哈音樂不羈不畏不懼、勇敢表達自我的精神。

台灣饒舌音樂一路走來，從次文化成為顯學，文總表示，今年萬華大鬧熱邀請各個時代的風雲人物齊聚艋舺，規劃青山、直興與華西三大舞台，演出陣容包含大支、阿跨面、wannasleep、Gummy B、潮州土狗、Yappy、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI、神經元、比杰、桃子A1J等17組人氣台饒歌手，預計從16日下午一點起輪番開唱。

文總提到，本次活動與新生代饒舌歌手KE柯蕭共同舉辦「市場大小聲Freestyle Rap Battle」，主辦單位將依據參賽者提供的饒舌影片進行初選評分，錄取16名選手進入決賽，在萬華大鬧熱現場進行即興饒舌對決，賽制以分貝計數字為準，由現場觀眾呼聲決定勝負。

每年農曆10月是萬華地區最熱鬧的時節，其中俗稱「艋舺大拜拜」的「艋舺青山宮暗訪暨遶境」即將於11月20日至22日登場，趁著這個重要時節，艋舺青山宮也將舉辦第七屆台日文化祭，邀請台北共樂軒與萬華義安社，兩大百年軒社共同進行傳統北管交流演奏「拜館」活動；21日青山王暗訪當天晚上，在捷運西門站6號出口廣場沿線，還有日本盛岡三颯舞暨藝閣花車國際踩街遊行。