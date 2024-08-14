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台灣奧運英雄遊行16日登場！活動細節看這裡　李洋在日本確定缺席

▲總統府台灣奧運英雄遊行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府台灣奧運英雄遊行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

為向台灣奧運英雄致敬，總統府與文化總會將於16日舉辦「Our Heroes！Team Taiwan，台灣英雄，榮耀同行」活動，安排三軍儀隊以「劍門」於總統府迎接，在遊行期間除了由憲兵快反連擔任遊行前導，更設有「英雄谷」；而參與的選手、教練有67位，但金牌羽球好手李洋，因爲跟女友在日本確定缺席，而是由其父親代表。

總統府14日舉辦「Our Heroes！Team Taiwan，台灣英雄，榮耀同行」宣傳記者會，正式宣布「台灣英雄 榮耀同行」活動於16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接外，國防部三軍儀隊也會在門口搭起「劍門」，讓選手逐一穿過象徵榮耀的劍門，進到總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，現場演奏以表達歡迎與感謝。

▼總統府將由三軍儀隊搭起「劍門」迎接台灣奧運選手。（示意圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

▼總統府內設有各式攤位，以歡迎台灣奧運英雄。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

在下午1點至1點45分期間，現場規劃「互動派對」，在府內敞聽設有各式攤位。其中，因考量選手長時間在國外征戰，想念家鄉味，所以安排台灣飲食團隊進駐，提供包括珍珠奶茶、日月潭紅茶等美食，也安排台灣插畫家，現場替每一位選手製作個人專屬插畫，以及專業時尚攝影師，進行現場拍攝。

當天下午1點50分，奧運選手們會進到總統府三樓大禮堂，總統賴清德親自接見，並發表談話，約莫下午3點，台灣奧運英雄則會登上國防部安排的輕型戰術輪車、中型戰術輪車，以及雙層巴士，啟動遊行活動；遊行車隊更由憲兵快反連，擔任遊行前導。

▼台灣奧運英雄遊行，由憲兵快反連擔任車隊前導。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

▼台灣奧運英雄遊行期間，將搭乘國防部派遣的輕型、中型戰術輪車。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

在遊行路線方面，車隊將會從總統府前重慶南路一段出發往襄陽路，再從襄陽路轉往館前路；在館前路則設有「英雄谷」，安排大量紙花，最後則轉往忠孝西路。根據規劃，遊行時間抓在15分鐘至30分鐘內結束，以避免造成禮拜五的下班車潮壅塞。

在參與的台灣英雄方面，教育部次長張廖萬堅表示，選手與教練共67位參與，除了李洋跟女友在日本沒有辦法回來，他則是改由爸爸代表參加；至於部分的選手，有些人在國外、有些人在進行健康治療，但多數國人期待的好手都會參加。此外，本次活動也邀請台灣的8位國際裁判、賽中工作支援團、運動科學支援團等後勤團隊，更首開先例，邀請選手們可以帶著親朋好友，一起共襄盛舉。

▼台灣奧運英雄派對與遊行活動流程。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

▼台灣奧運英雄遊行路線。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

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