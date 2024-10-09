　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶光雕秀41部台漫！漫畫家見「荒謬特寫」笑：給文總respect

▲▼國慶光雕展演，《神明便利商店》中「吸穢氣」的畫面，特寫呈現在總統府上，讓作者謝東霖笑說「未能親眼目睹荒謬的這一幕」，並表示「給文總一個respect！」（圖／翻攝自謝東霖臉書）

▲國慶光雕展演，《神明便利商店》中「吸穢氣」的畫面，特寫呈現在總統府上，讓作者謝東霖笑說「未能親眼目睹荒謬的這一幕」。（圖／翻攝自謝東霖臉書）

記者林育綾／台北報導

為慶祝雙十國慶，「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容，吸引許多動漫愛好者討論。其中《神明便利商店》中「吸穢氣」的畫面，特寫呈現在總統府上，讓作者謝東霖笑說「未能親眼目睹荒謬的這一幕」，並表示「給文總一個respect！」

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

「2024國慶總統府建築光雕展演」由總統府指導、文化總會主辦、文化部共同主辦，自10月8日至10月10日晚間於總統府前凱達格蘭大道展出，匯聚41部台灣原創漫畫、2部經典動畫，及資深配音員魏伯勤及符爽、歌手史茵茵等陣容一同參與，也引起動漫愛好者高度討論。

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

▲▼麥人杰《鐵男孩》、洪元建《宅男打籃球》都登上總統府光雕。（圖／文總提供）

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

《用九柑仔店》漫畫家阮光民在臉書提到，「曾經，有幾十年官方、校園、民間長輩認為無法上檯面的，在這些年有了曙光。今年有一群熱血的人透過光，把這一群持續的、呵護的、貢獻的身影映上了總統府牆面。」

而《神明便利商店》作者謝東霖則在社群上分享對阿公的思念，並向在天上的阿公喊話，「現在我的畫不只出現在家裡牆上，還會出現在總統府的牆上，今年國慶光雕秀，主題是台灣漫畫群像，我的神明便利商店也在其中。」文字真摯動人，吸引萬人按讚。

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

▲《神明便利商店》吸穢氣畫面被選入特寫呈現，讓謝東霖也笑「給文總一個respect！」（圖／文總提供）

其中選用作品「吸穢氣」的畫面，以特寫呈現在總統府上，讓謝東霖也意外表示，「這這這⋯⋯剛好我已南下參加法事，未能親眼目睹荒謬的這一幕」，並說，雖然知道會選用這張圖，「但真沒想到會是這樣超級特寫，給文總一個respect！」更笑「然後這個畫面的旁白是『只要願意傾聽跟理解彼此』，欸不是 這個理解太深入了吧」。

謝東霖臉書貼文也引發網友紛紛按讚，並留言「這可是經典名場面啊～～」、「太勁爆了吧國慶晚會是可以這樣玩的嗎」、「等等 我們政府現在玩那麼大了嗎」、「選圖高手」、「這是淨化儀式無誤！」。

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

▲▼今年國慶光雕吸引動漫愛好者討論。（圖／文總提供）

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

其他漫畫家林青慧、柯宥希（顆粒）、韋宗成、游素蘭、阿推、每日青菜、布里斯、Moonsia、張季雅、小莊、麥人杰、鄭問工作室等出版從業人員，也紛紛在社群上大力推薦今年國慶光雕。

文化總會指出，今年適逢台灣第一部英雄漫畫《諸葛四郎》漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為向經典致敬，並串連台灣新銳創作者，國慶光雕將以漫畫為主軸，連結43部不同時期的台灣作品、近百件圖稿，與國人一起見證台灣的創作能量。

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

▲「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場。（圖／文總提供）

2024國慶光雕展演，台灣動漫作品包括：

葉宏甲《諸葛四郎》
劉興欽《機器人與阿金》
蕭言中《童話短路》
阿推《九命人》
游素蘭《傾國怨伶》
鄭問《東周英雄傳》
王小棣《魔法阿媽》
榮獲金漫獎的AKRU《北城百畫帖》
柯宥希(顆粒)《許個願吧！大喜》
葉明軒《大仙術士李白》
小莊《80年代事件簿》
阮光民《用九柑仔店》
李隆杰《1661國姓來襲》
小島《獅子藏匿的書屋》
常勝《閻鐵花》
星期一回收日《粉紅緞帶》
NOBI璋《時渦》
Moonsia《星咒之絆》
邱若龍《漫畫・巴萊》
張季雅《異人茶跡》
漢寶包《龍泉俠大戰謎霧人》
簡嘉誠《青空下的追風少年》
游珮芸及周見信《來自清水的孩子》
韋宗成《冥戰錄》
盧卡斯《檳榔美少女》
小峱峱《守娘》
謝東霖《神明便利商店》
簡士頡《北投女巫》
左萱《神之鄉》
洪元建《宅男打籃球》
英張《採集人的野帳》
每日青菜《Day Off》
高妍《綠之歌-收集群風》
韋蘺若明《送葬協奏曲》
HOM《課金派戀愛》
日下棗《三個不結婚的女人》
Pam Pam Liu《瘋人院之旅》
麥人杰《鐵男孩》
布里斯《海倫娜與大野狼先生》
日安焦慮《2073年的電子玩具》
張永昌《妖果小學》
前輩漫畫家依歡《馥桂吉祥》
林青慧《點墨山河》

「2024國慶總統府建築光雕」展演
日期：10月8日至10月10日
地點：總統府前凱達格蘭大道展出

展演時間：
18：45│19：00│19：20│19：40
20：00│20：15│20：30│20：45
21：00│21：15│21：30│21：50

10月10日當天特別加場18：30，每場次為10分鐘。

ET快訊
最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費
快訊／汪建民長眠地曝光
快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　高虹安秘書遭約談
獨／辣妹網紅遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領
28歲食品小開BMW　撞死路人
快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮
快訊／柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談
輔大女碩生遺體相驗　父母、兄妹4人抵台了！現身醫院一臉哀戚
打臉渣醫！　正宮氣到「腦充血」對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

2025請假攻略來了！元旦「請2休5」　清明、中秋「請3休9」

小琉球外海出現水龍捲！直衝天際畫面曝　 民眾聚集搶拍奇景

世新大學「AI的五哩路」學術研討會　聚焦AI應用趨勢與專才培育

賞國慶煙火好天氣！明起「先乾後濕」　雨區變化一次看

雙十開運大法曝！簡單1招「爽賺一整年」　床底放1物旺偏財

辦公室一整天「只出現3種話」崩潰了！一票人卻大讚：超羨慕

快訊／國家警報又響「暴雨警戒區曝」　大雷雨灌2縣市

國慶光雕秀41部台漫！漫畫家見「荒謬特寫」笑：給文總respect

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.09~10.15

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

2025請假攻略來了！元旦「請2休5」　清明、中秋「請3休9」

小琉球外海出現水龍捲！直衝天際畫面曝　 民眾聚集搶拍奇景

世新大學「AI的五哩路」學術研討會　聚焦AI應用趨勢與專才培育

賞國慶煙火好天氣！明起「先乾後濕」　雨區變化一次看

雙十開運大法曝！簡單1招「爽賺一整年」　床底放1物旺偏財

辦公室一整天「只出現3種話」崩潰了！一票人卻大讚：超羨慕

快訊／國家警報又響「暴雨警戒區曝」　大雷雨灌2縣市

國慶光雕秀41部台漫！漫畫家見「荒謬特寫」笑：給文總respect

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.09~10.15

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

信用管制小幅度鬆綁　章定煊：賣壓區房價仍有傷害性

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

驚訝被叫上一軍　許庭綸：盡量不要失誤

貨櫃三雄9月營收月減年增　萬海看Q4貨量穩健增長

Jessica四度來台「認有低血糖」　險在台上摔倒...一招優雅解決

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

裕民9月營收年增52%　下周新交船淨利率約三成

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／19號颱風「百里嘉」生成　最新路徑曝

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

陰莖愈老愈縮水？泌尿醫曝3原因

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

快訊／北北基大雨特報　下到晚上

遊克羅埃西亞慘被丟包！霸氣醫還原代付196萬元始末

吃吉野家、松屋！日本自助遊「全排平價連鎖店」友氣炸

更多熱門

相關新聞

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

知名作品《咒術迴戰》今年 9 月 30 日故事在「週刊少年Jump」第 44 號雜誌上正式結束長達六年半的連載，不過其相關活動、合作仍在持續進行，其中包含新宿 ALTA 商場為了慶祝完結，佈置「人外魔境新宿決戰」漫畫場面，場面相當壯觀。

「獵人」連載再開！粉絲驚哭：時間流動了

「獵人」連載再開！粉絲驚哭：時間流動了

《吉伊卡哇》漫畫第6集將在台推出珍藏版

《吉伊卡哇》漫畫第6集將在台推出珍藏版

高橋文哉《藍色時期》全程女裝演出

高橋文哉《藍色時期》全程女裝演出

網熱議2014少年Jump陣容

網熱議2014少年Jump陣容

關鍵字：

國慶光雕文化總會台灣漫畫漫畫謝東霖

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

蔡尚樺球賽穿超辣！

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面