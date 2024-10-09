國慶光雕秀41部台漫！漫畫家見「荒謬特寫」笑：給文總respect

▲國慶光雕展演，《神明便利商店》中「吸穢氣」的畫面，特寫呈現在總統府上，讓作者謝東霖笑說「未能親眼目睹荒謬的這一幕」。（圖／翻攝自謝東霖臉書）

記者林育綾／台北報導

為慶祝雙十國慶，「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容，吸引許多動漫愛好者討論。其中《神明便利商店》中「吸穢氣」的畫面，特寫呈現在總統府上，讓作者謝東霖笑說「未能親眼目睹荒謬的這一幕」，並表示「給文總一個respect！」

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▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

「2024國慶總統府建築光雕展演」由總統府指導、文化總會主辦、文化部共同主辦，自10月8日至10月10日晚間於總統府前凱達格蘭大道展出，匯聚41部台灣原創漫畫、2部經典動畫，及資深配音員魏伯勤及符爽、歌手史茵茵等陣容一同參與，也引起動漫愛好者高度討論。

▲▼麥人杰《鐵男孩》、洪元建《宅男打籃球》都登上總統府光雕。（圖／文總提供）

《用九柑仔店》漫畫家阮光民在臉書提到，「曾經，有幾十年官方、校園、民間長輩認為無法上檯面的，在這些年有了曙光。今年有一群熱血的人透過光，把這一群持續的、呵護的、貢獻的身影映上了總統府牆面。」

而《神明便利商店》作者謝東霖則在社群上分享對阿公的思念，並向在天上的阿公喊話，「現在我的畫不只出現在家裡牆上，還會出現在總統府的牆上，今年國慶光雕秀，主題是台灣漫畫群像，我的神明便利商店也在其中。」文字真摯動人，吸引萬人按讚。

▲《神明便利商店》吸穢氣畫面被選入特寫呈現，讓謝東霖也笑「給文總一個respect！」（圖／文總提供）



其中選用作品「吸穢氣」的畫面，以特寫呈現在總統府上，讓謝東霖也意外表示，「這這這⋯⋯剛好我已南下參加法事，未能親眼目睹荒謬的這一幕」，並說，雖然知道會選用這張圖，「但真沒想到會是這樣超級特寫，給文總一個respect！」更笑「然後這個畫面的旁白是『只要願意傾聽跟理解彼此』，欸不是 這個理解太深入了吧」。

謝東霖臉書貼文也引發網友紛紛按讚，並留言「這可是經典名場面啊～～」、「太勁爆了吧國慶晚會是可以這樣玩的嗎」、「等等 我們政府現在玩那麼大了嗎」、「選圖高手」、「這是淨化儀式無誤！」。

▲▼今年國慶光雕吸引動漫愛好者討論。（圖／文總提供）

其他漫畫家林青慧、柯宥希（顆粒）、韋宗成、游素蘭、阿推、每日青菜、布里斯、Moonsia、張季雅、小莊、麥人杰、鄭問工作室等出版從業人員，也紛紛在社群上大力推薦今年國慶光雕。

文化總會指出，今年適逢台灣第一部英雄漫畫《諸葛四郎》漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為向經典致敬，並串連台灣新銳創作者，國慶光雕將以漫畫為主軸，連結43部不同時期的台灣作品、近百件圖稿，與國人一起見證台灣的創作能量。

▲「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場。（圖／文總提供）

2024國慶光雕展演，台灣動漫作品包括：

葉宏甲《諸葛四郎》

劉興欽《機器人與阿金》

蕭言中《童話短路》

阿推《九命人》

游素蘭《傾國怨伶》

鄭問《東周英雄傳》

王小棣《魔法阿媽》

榮獲金漫獎的AKRU《北城百畫帖》

柯宥希(顆粒)《許個願吧！大喜》

葉明軒《大仙術士李白》

小莊《80年代事件簿》

阮光民《用九柑仔店》

李隆杰《1661國姓來襲》

小島《獅子藏匿的書屋》

常勝《閻鐵花》

星期一回收日《粉紅緞帶》

NOBI璋《時渦》

Moonsia《星咒之絆》

邱若龍《漫畫・巴萊》

張季雅《異人茶跡》

漢寶包《龍泉俠大戰謎霧人》

簡嘉誠《青空下的追風少年》

游珮芸及周見信《來自清水的孩子》

韋宗成《冥戰錄》

盧卡斯《檳榔美少女》

小峱峱《守娘》

謝東霖《神明便利商店》

簡士頡《北投女巫》

左萱《神之鄉》

洪元建《宅男打籃球》

英張《採集人的野帳》

每日青菜《Day Off》

高妍《綠之歌-收集群風》

韋蘺若明《送葬協奏曲》

HOM《課金派戀愛》

日下棗《三個不結婚的女人》

Pam Pam Liu《瘋人院之旅》

麥人杰《鐵男孩》

布里斯《海倫娜與大野狼先生》

日安焦慮《2073年的電子玩具》

張永昌《妖果小學》

前輩漫畫家依歡《馥桂吉祥》

林青慧《點墨山河》

「2024國慶總統府建築光雕」展演

日期：10月8日至10月10日

地點：總統府前凱達格蘭大道展出



展演時間：

18：45│19：00│19：20│19：40

20：00│20：15│20：30│20：45

21：00│21：15│21：30│21：50

10月10日當天特別加場18：30，每場次為10分鐘。