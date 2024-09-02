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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「水下銲匠」致敬　賴清德：感謝文總、軍聞社每年拍國軍題材

 

記者陶本和／台北報導

總統賴清德2日出席「《匠人魂》水下銲匠」影片發布記者會時，肯定黃建智上士堅強意志力及專業技術，以及海軍水下作業大隊無役不與的辛勞。他期盼未來國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，他也特別點名文總、軍聞社，每年都拍攝一支國軍題材的影片，向守護台灣的國軍官兵致敬，讓民眾深入認識國軍的匠人精神。

賴清德致詞時表示，非常高興在軍人節前夕和大家一起欣賞記錄國軍身影的《匠人魂》短片—「水下銲匠」。大家看過影片後，一定和他有一樣的感想，原來在日常生活中看不到的地方，有這麼專業的匠人在那麼艱困的環境下，默默地守護我們。

賴清德提到，看到海軍水下作業大隊在工作時，身上的裝備重量高達40公斤，光是頭盔就有15公斤。「水下銲匠」更要面對潛水、在水中用電的雙重風險，真的非常不簡單。他說，大家要向今天的最佳男主角—黃建智上士表達敬意。

賴清德說，黃建智上士是大隊中擁有國際焊工潛水員認證的成員；他不僅技術高超，在執行任務時，更用堅強意志力克服多變海象以及低能見度環境。現在他更設下目標，要寫一本水中電銲切割技術手冊，來傳承專業技術，他的努力和付出讓我們非常感動。

▼總統賴清德出席「《匠人魂》51水下銲匠」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「《匠人魂》51水下銲匠」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

賴清德指出，他也看到海軍水下作業大隊，對於任何水面以下的工作，包括艦艇水下各部位檢查、空難船難搜救打撈以及水中障礙物排除，他們無役不與；今年凱米颱風來襲，他們也投入救災行列。

賴清德提到，今天能夠了解國軍對國家的貢獻，文化總會功不可沒。他要感謝文化總會從2017年開始，推出《匠人魂》影像系列，走訪台灣各地，記錄默默耕耘的匠人樣貌，展現出台灣百工百業豐沛的能量。尤其文總每年都攜手軍聞社，拍攝一支國軍題材的影片，向守護台灣的國軍官兵致敬，讓民眾深入認識國軍的匠人精神。他感謝文總和軍聞社的努力和貢獻。

賴清德表示，明天就是九三軍人節，他要代表全體國人感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜捍衛國土，守護人民的生命財產安全。在剛剛的影片中，建智說，「要讓大家覺得，是我銲的就沒有問題」，我們國軍有這樣的氣魄，只要我們國軍弟兄守護的國家就沒有問題，所展現的不只有軍人的匠人精神，也包含團隊合作的精神。

最後，賴清德期盼，未來國軍弟兄姊妹都能學習匠人精神，不斷自我精進，我們更要團結一致，在守護國家安全方面繼續努力。

▼總統賴清德出席「《匠人魂》51水下銲匠」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「《匠人魂》51水下銲匠」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

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