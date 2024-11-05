銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

▲周五至周日東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東半部降雨明顯，宜蘭、花蓮恐有豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「銀杏」持續增強，中央氣象署預估，周四下半天到周五最靠近台灣，北部及東半部降雨明顯，周五至周日東北季風及颱風外圍環流雙重影響，宜蘭及花蓮不排除豪雨發生的機會；受東北季風影響，冷空氣顯著，周四各地低溫19至22度，局部空曠地區下探17、18度。

氣象署預報員張竣堯指出，明、後天持續受東北季風影響，北部及東半部容易降雨，其中在桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，明天白天之前基隆北海岸、大台北山區有較大雨勢，宜蘭亦有局部大雨發生的機率。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周五到周日有東北季風及外圍環流雙重影響，北部、東半部降雨明顯，大雨範圍擴大，包括基隆北海岸、大台北山區及宜花地區，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

張竣堯提到，周五到周日降雨斷斷續續的下，尤其宜蘭及花蓮可能有強降雨發生機會，若東北季風的共伴條件不好，雨勢就比較不顯著，目前預報資料仍顯示宜花有大雨等級，不排除有豪雨等級的降雨發生，預報仍有不確定性，氣象署持續觀察。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，今天東北季風增強，今晚到明天清晨各地低溫20至24度，持續到周五清晨，周四是入秋以來冷空氣最顯著的時間，因此低溫降為19至22度，部分空曠地區低個1、2度，可能出現17、18度的低溫。周五白天東北季風減弱，溫度就會回升。

高溫部分，他表示，今天到周四北部、宜花整天濕涼，約20至22度，周五後回升到25度左右，中南部高溫仍有28至30度，感受偏暖，但日夜溫差來到10度以上，民眾要多留意。

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

張竣堯說，銀杏颱風目前位在鵝鑾鼻東南方約800公里海面上，向西北進行，強度持續增強，明、後天有機會發展到中颱中段班，但不至於成為強烈颱風，周三後通過巴士海峽南側，周四下半天到周五最靠近台灣，但影響台灣機率低，周六進入南海，就會減弱為熱帶性低氣壓。

他說，目前菲律賓東方海面仍有熱帶擾動逐漸發展，海溫條件有利於發展，預估下周有機會生成為颱風「桔梗」，但生成時間、位置及路徑，因距離時間尚久，還有待觀察。