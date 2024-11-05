川普要贏「比較難」？丟掉這幾州沒勝算　賀錦麗最重要的不是賓州

▲賀錦麗與川普爭奪白宮大位。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選今（5）日正式登場，根據《華爾街日報》分析，7大搖擺州對於2名候選人的重要性不盡相同，但由於共和黨「鐵票」較少，川普必須搶下更多的搖擺州選舉人票，才能夠重返白宮。

美國總統大選採取「選舉人團制度」，各州有多少張選舉人票，取決於國會參眾議員席次。目前全美一共538張選舉人票，因此率先獲得過半票數、270張票的候選人，就被視為當選。

不過，根據歷年紀錄預測，賀錦麗的起跑點，可能比川普更靠近終點線。因為在2黨鐵票區之中，多達226張選舉人票，被認為肯定或可能投給民主黨，只有219張被視為肯定或可能投給共和黨。至於7大搖擺州的93票，則成為關鍵焦點。

▲由於「鐵票」較少，川普要重返白宮，必須拿下更多搖擺州的選舉人票數。（圖／路透）

《華爾街日報》分析各種選票分布與勝選機率後指出，賀錦麗一共有20種勝選可能性，其中55%贏法必須拿下密西根州、55%贏法必須拿下喬治亞州、55%贏法必須拿下北卡州、50%贏法必須拿下亞利桑那州、50%贏法必須拿下威斯康辛州、50%贏法必須拿下賓州，只有35%贏法必須奪得內華達州。

換句話說，對於賀錦麗而言，最重要的搖擺州，恐怕不是備受關注的賓州，反而密西根州、喬治亞州及北卡州。

至於川普則有21種勝選可能性，其中71%贏法必須奪得賓州、62%贏法必須奪得密西根州、57%贏法必須奪得北卡州、57%贏法必須奪得亞利桑那州、57%贏法必須奪得喬治亞州、52%贏法必須奪得威斯康辛州，僅38%贏法必須奪得內華達州。

因此，對於川普而言，賓州的重要性顯然高出許多，加上共和黨的鐵票較少，他重新入主白宮的過程，勢必更加仰賴搖擺州的勝負。