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美國史上「成功回鍋白宮」只有他1人！　川普力拚勝選

▲▼共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普在今年大選迎戰民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），若他勝選重返白宮，將成為美國史上第2位兩度當選但任期不連續的總統。

美國全國公共電台（NPR）報導，美國史上只有克里夫蘭（Grover Cleveland）成功回鍋，他於1885年到1889年入主白宮，之後又於1893年到1897年擔任總統。

律師出身的克里夫蘭在40多歲時以反貪腐改革者之姿進入政界。他1881年當選紐約州水牛城（Buffalo）市長，並在短短3年後成為州長。

▲▼ 美國前總統克里夫蘭（Grover Cleveland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭是1865年美國內戰結束後第一位民主黨籍總統，也是唯一一位在當白宮主人時結婚的總統。（圖／達志影像／美聯社）

克里夫蘭1884年獲提名為民主黨總統候選人，並且克服性醜聞，最終以些微優勢擊敗共和黨對手、緬因州聯邦參議員布雷恩（James Blaine）。

克里夫蘭是1865年美國內戰結束後第一位民主黨籍總統，也是唯一一位在當白宮主人時結婚的總統。

但他在任期間也做出一些激怒批評者的決策，例如否決內戰退伍軍人的私人退休金法案，以及否決向遭受乾旱的農民分發種子的經費。他1888年競選連任，但輸給共和黨候選人哈里森（Benjamin Harrison）。

克里夫蘭贏得48.6%普選票，高於對手的47.9%，但在選舉人票方面落敗。他之後搬到紐約市從事法律工作。

參與主持維吉尼亞大學（University of Virginia）米勒中心（Miller Center）總統口述歷史計畫的裴利（Barbara Perry）表示，克里夫蘭原本不打算在第一個任期後再次競選，但愈來愈不滿黨內民粹主義傾向，並擔心另一位參選人會「讓黨內走向他曾極力反對的任人唯親」。

他1892年獲得提名，再次與哈里森競選。這次由於國家處於經濟危機邊緣，而且他降低關稅的立場重獲民眾接受，克里夫蘭以壓倒性優勢勝選。

克里夫蘭是美國史上唯一兩度當選但任期不連續的總統，但並不是唯一試圖回鍋的人。

1837年至1841年任職總統的范布倫（Martin Van Buren）曾於1848年試圖以第3黨候選人身分參選；1850年至1853年任職的費爾摩（Millard Fillmore）1856年再次參選；老羅斯福（Theodore Roosevelt）1909年卸任，1912年角逐第3任期但失敗。

超過一個世紀後，克里夫蘭仍是史上那唯一一人，如今川普正尋求加入他的行列。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）

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