美國大選陷膠著！　日媒：結果最快這時間點揭曉

▲民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統大選將於今（5）日登場，如今位於新罕布夏州的小鎮已經從午夜起開始進行投票，其中民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普的支持率不相上下，雙方甚至只差0.1%，一旦賀錦麗順利當選，將是美國憲政史上首位女性總統、首位亞裔背景總統，大選結果最快5日晚間（日本時間6日中午）揭曉。

隨著美國各州開始投入總統大選，日媒也跟著進行選情分析。

《朝日新聞》指出，此次美國總統大選，由60歲的賀錦麗對上78歲的川普，在最終的封關民調中，雙方的支持率處於伯仲之間，因此在投票結束後進入開票，可能會面臨一場「大混戰」，其中在票數相差甚微的關鍵搖擺州，要觀察出誰能勝選，並統計郵遞投票的結果，最晚也可能還得經過幾天的時間。

《讀賣新聞》引述美國民調整合網站「Real Clear Politics」（RCP）截至3日為止的民調統計，指出川普在美國平均獲得的支持率為48.5%，至於賀錦麗則為48.4%，雙方僅相差0.1%。

《每日新聞》則提到，川普比起2016年、2020年時的選舉更為「善戰」。川普的支持率在亞歷桑納州領先2.6%、在喬治亞州領先1.9%、在北卡羅來納州與內華達州也占據優勢，甚至在「7大關鍵搖擺州」之一的賓州，川普的支持率更是領先賀錦麗達0.3%，賓州擁有19張選舉人票。

報導指出，由於美國東西幅員遼闊，因此依照時差陸續投票。

▲賀錦麗的支持聲勢從9月以後便停滯不前 。（圖／達志影像／美聯社）

位於美國東北部新罕布夏州登記選民只有6人的小鎮已於當地時間5日凌晨0時（日本時間5日下午2時）開始投票，賀錦麗、川普各拿下3票，而美國東海岸預計從5日上午6時（日本時間5日晚間8時）正式開放選民投票，並依照時差開始投票，5日晚間7至8時（日本時間6日上午9至10時）開始有許多州結束投票。

至於擁有最多人口的加州，則是預計於日本時間6日下午1時（台灣時間6日中午12時）結束投票。

一旦賀錦麗勝選，將成為美國憲政史上首位擁有亞裔與非裔背景的黑人女性總統；至於若川普勝選，則是繼克里夫蘭（民主黨，Grover Cleveland，1884和1892年當選）以後第二位兩度當選且任期不連續的總統。

《每日新聞》也提到，儘管賀錦麗8月接替拜登角逐總統大位，且一度使民主黨內恢復生機，使外界期望能夠誕生出美國憲政史上首位女總統，但卻始終無法提出具體政策，導致9月以後聲勢不振。