稱「柯文哲至少收賄兩次」　律師分析：難逃最重無期徒刑罪名

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，遭延押至明年1月，今（5日）《鏡週刊》再度爆料，裁定理由直指柯在市長室收受1500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲至少兩次收賄犯行，在法律上難逃最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」，近十年貪污判決，只要行賄罪被告認罪，收賄被告均重判，無一例外。

黃帝穎表示，《鏡週刊》今天揭露北院延押柯文哲的裁定理由，直指柯在市長室收受1500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。

黃帝穎表示，法官認定柯文哲有具體收受沈慶京賄款的事實，並在京華城爭取放寬容積改建的程序中，發揮市長的「實質影響力」護航，在每個階段全都有收錢。

黃帝穎認為，柯文哲至少兩次收賄犯行，在法律上難逃最重無期徒刑的違背職務收賄罪。第一次「朱亞虎認罪行賄210萬元」，近十年貪污判決，只要行賄罪被告認罪，收賄被告均重判，無一例外。

第二次「在市長室收賄小沈1500萬元」，黃帝穎指出，檢廉破解柯文哲USB小沈1500是1500萬元現金，並循線查出柯文哲收賄1500萬元的時間及地點，證據足以說服法院裁定延押柯文哲，更載明在裁定理由。

最後，黃帝穎強調，柯文哲拒絕提訊及「橘子」潛逃都成延押理由，另外，柯文哲指示「橘子」潛逃的筆跡鑑識還原，足證柯文哲超前部署串證滅證，如同必須羈押的鐵證。

▼律師黃帝穎。（圖／記者林敬旻攝）

★未經判決確定，應視為無罪