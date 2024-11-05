吳秉叡暴怒砸麥克風　陳世軒喊話立院追討費用：新莊不要流氓立委

▲吳秉叡怒砸麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍財委會召委陳玉珍昨排審《財劃法》，綠委連番發言杯葛，傍晚她表示要開會到晚上12時，讓大家先吃晚餐，且直至晚上8時才現身，但民進黨立委吳秉叡堅稱沒聽到，暴怒砸壞主席台麥克風。民眾黨新北市議員陳世軒5日痛批，新莊不要流氓立委，並喊話立院應向吳秉叡追討費用，別讓全民埋單。

陳世軒5日表示，立院財委會4日排審《財政劃分法》，原只預期到立委們會堅持各自黨團立場而有口角，沒想到竟又看到暴力再現，吳秉叡在財委會破壞公物，甚至波及他人，「難道不合吳秉叡的意，吳秉叡就要搶奪公物、用破壞來宣洩？這就是選民們要看到的立委水準嗎？」

陳世軒提及，吳秉叡在財委會，因跟擔任主席的立委陳玉珍有爭執，就走去主席台，扯下陳玉珍手上的麥克風往地上砸，結果先砸到自家民進黨團幹事長吳思瑤，吳思瑤欲勸阻不成，還被吳秉叡這一砸給打到手，默默地按著被打到的手退回座位，這時的吳秉叡只顧著猛摔公物，連對被自己打到的同事表達一點關心也沒有。

▲新北市議員陳世軒。（圖／陳世軒辦公室提供）

陳世軒指出，對於吳秉叡這樣的行為「一點都不意外」，因為5月立院表決國會改革法案時，吳秉叡不僅打人，也被拍到無端狂打議場座位螢幕，「請問這些修理的費用誰來賠？難道吳秉叡情緒管控有問題、用摔東西來發洩情緒，全民就必須幫他埋單？」呼籲立法院應該要向吳秉叡追討修繕或設備換新的費用，立院公物不是吳秉叡的出氣筒，人民的納稅錢更不是幫吳秉叡善後用的。

陳世軒說，《財劃法》歷經三任總統、已經25年了，理當要與時俱進，無奈民進黨當家作主後，卻不能為當年曾喊出要修《財劃法》兌現，反而處心積慮處處阻撓在野修法，還能大言不慚的說「現行版本就是最好的版本」，民進黨在財劃法上，再度演繹如何徹底背叛過去的自己。

最後，陳世軒強調，現行《財劃法》對新北並不公平，縱使立委們各有立場，都可以討論，而不是一言不合就訴諸暴力；毀壞公物並不能解決問題，而且還會殃及自己人，「身為新莊的一份子，很遺憾看到代表新莊在國會最高殿堂的人，是這種慣性破壞公物的流氓立委，吳秉叡別給新莊丟臉好嗎？」