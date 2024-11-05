審財劃法爆衝突！國民黨批賴清德有3張臉　轟綠拿預算當老大

▲國民黨今召開「民進黨不要拖延財劃法修正，快領財劃法修正報名表」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會昨日審查《財劃法》部分條文修正草案，朝野衝突不斷，因召委陳玉珍傍晚時無預警宣布休息「吃晚餐」，綠委吳秉叡怒拔主席台麥克風砸爛；晚間10點30分休息後，藍綠立委又在電梯門口僵持一個半小時，徐巧芯還與沈伯洋在電梯內爆發激烈口角。國民黨今（5日）召開記者會表示，奉勸民進黨不要用毫無理由的杯葛來阻擋財劃法修正，讓統籌分配款有更合理的分配，也呼籲民進黨政府不要老是拿著預算來充當老大，請中央將多拿的錢還給地方。

國民黨發言人楊智伃表示，從財委會看到民進黨變成暴力黨，民進黨立委吳秉叡不遵守議事規則，摔主席的麥克風，這樣行為令人感到非常不齒，「難道所謂的程序正義就是摔麥克風嗎？難道所謂修法案、討論法案就是用暴力行為來阻止、杯葛議會嗎？」她呼籲民進黨不要再拖延財劃法的修正，為了全台灣的公平正義、全台灣的民生與福祉，一起來領財劃法修正的「報名表」。

新北市議員江怡臻指出，地方財政因為財劃法遲遲沒有修法，每次都要跟中央伸手要錢，過去民進黨力挺修正財劃法，她形容總統賴清德彷彿有3張臉，第一張臉是擔任台南市長時，說財劃法要修正，要給地方更多的資源做好台南相關的市政；第二張臉是擔任行政院長時，說希望財劃法在其任內好好修法，且列為立法院優先法案；但第三張臉是當上了總統後卻閉口不談，底下的人不斷阻擋財劃法的修正，包括昨天在立法院財政委員會，民進黨立委大聲咆哮、摔麥克風、圍住電梯等不理性行為。

江怡臻批，吳秉叡昔日力挺財劃法修正，2012年吳秉叡曾說，「財政收支劃分法，當然是最優先法案」，現在卻阻止修正財劃法；民進黨吳琪銘曾發出聯合聲明表示力挺速修財劃法，如今持續消極；民進黨李坤城更是拒修財劃法，李坤城堅稱「修法不會讓台灣更好」，但新北市拿到的統籌分配款，跟人口根本不成比例，難道李坤城是不想讓新北更好？想一手護航中央大內宣、一手卡住地方發展經費？

彰化縣議員曹嘉豪表示，彰化自有財源已不足額支付所有人事開銷，更不要說其他的政務支出，顯示地方財政多麼艱鉅，無法理解中央政府想要耍老大的心情，令人非常遺憾。曹嘉豪呼籲民進黨不要選舉時才想到彰化，選後卻用預算來箝制彰化的政務支出，看不到民進黨政府對彰化的關心。

雲林縣議員李明哲也說，希望原來省政府的地方分配，就交給地方政府來配比，回到60%跟40%的分配。奉勸民進黨立委們與民進黨中央，不要用毫無理由的杯葛來阻擋財劃法的重新修訂。