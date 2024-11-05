　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

審財劃法爆衝突！國民黨批賴清德有3張臉　轟綠拿預算當老大

▲國民黨今召開「民進黨不要拖延財劃法修正，快領財劃法修正報名表」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今召開「民進黨不要拖延財劃法修正，快領財劃法修正報名表」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會昨日審查《財劃法》部分條文修正草案，朝野衝突不斷，因召委陳玉珍傍晚時無預警宣布休息「吃晚餐」，綠委吳秉叡怒拔主席台麥克風砸爛；晚間10點30分休息後，藍綠立委又在電梯門口僵持一個半小時，徐巧芯還與沈伯洋在電梯內爆發激烈口角。國民黨今（5日）召開記者會表示，奉勸民進黨不要用毫無理由的杯葛來阻擋財劃法修正，讓統籌分配款有更合理的分配，也呼籲民進黨政府不要老是拿著預算來充當老大，請中央將多拿的錢還給地方。

國民黨發言人楊智伃表示，從財委會看到民進黨變成暴力黨，民進黨立委吳秉叡不遵守議事規則，摔主席的麥克風，這樣行為令人感到非常不齒，「難道所謂的程序正義就是摔麥克風嗎？難道所謂修法案、討論法案就是用暴力行為來阻止、杯葛議會嗎？」她呼籲民進黨不要再拖延財劃法的修正，為了全台灣的公平正義、全台灣的民生與福祉，一起來領財劃法修正的「報名表」。

新北市議員江怡臻指出，地方財政因為財劃法遲遲沒有修法，每次都要跟中央伸手要錢，過去民進黨力挺修正財劃法，她形容總統賴清德彷彿有3張臉，第一張臉是擔任台南市長時，說財劃法要修正，要給地方更多的資源做好台南相關的市政；第二張臉是擔任行政院長時，說希望財劃法在其任內好好修法，且列為立法院優先法案；但第三張臉是當上了總統後卻閉口不談，底下的人不斷阻擋財劃法的修正，包括昨天在立法院財政委員會，民進黨立委大聲咆哮、摔麥克風、圍住電梯等不理性行為。

江怡臻批，吳秉叡昔日力挺財劃法修正，2012年吳秉叡曾說，「財政收支劃分法，當然是最優先法案」，現在卻阻止修正財劃法；民進黨吳琪銘曾發出聯合聲明表示力挺速修財劃法，如今持續消極；民進黨李坤城更是拒修財劃法，李坤城堅稱「修法不會讓台灣更好」，但新北市拿到的統籌分配款，跟人口根本不成比例，難道李坤城是不想讓新北更好？想一手護航中央大內宣、一手卡住地方發展經費？

彰化縣議員曹嘉豪表示，彰化自有財源已不足額支付所有人事開銷，更不要說其他的政務支出，顯示地方財政多麼艱鉅，無法理解中央政府想要耍老大的心情，令人非常遺憾。曹嘉豪呼籲民進黨不要選舉時才想到彰化，選後卻用預算來箝制彰化的政務支出，看不到民進黨政府對彰化的關心。

雲林縣議員李明哲也說，希望原來省政府的地方分配，就交給地方政府來配比，回到60%跟40%的分配。奉勸民進黨立委們與民進黨中央，不要用毫無理由的杯葛來阻擋財劃法的重新修訂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
房價漲！建商預售後悔　耍賴4452萬偷賣
確定拆和平新生天橋　蔣萬安拍板「勇敢說、大膽做」：堅持對的事
快訊／趙少康動大手術　心臟停止3個小時
有其他球隊邀約！　林威助選富邦原因曝
快訊／柯文哲律師發出聯合聲明
銀杏「卡鞍型場」　粉專示警：周末3地強降雨
快訊／台中女騎士遭捲入「拖運聯結車」車底　骨盆變形命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確定拆和平新生天橋　蔣萬安今拍板「勇敢說、大膽做」：堅持對的事

快訊／趙少康驚傳動「開心」大手術　心臟停止3個小時

週刊爆「柯文哲市長室收賄1500萬」　游淑慧揭2疑點：情節太灑狗血

財劃法修法國民黨版「金孫條款」偏袒台北　陳其邁喊不公平

大巨蛋漏水積成灘！　議員怒問蔣萬安：何時開第一張罰單？

曝將提主決議化解總預算僵局　林思銘：順利今可付委審查

審財劃法爆衝突！國民黨批賴清德有3張臉　轟綠拿預算當老大

力駁名嘴編民眾黨宮鬥劇　黃國昌奉勸：不會有用的

司機忘拉手煞車！信義區公車「屁股撞進超商」　大都會客運允諾賠償

審財劃法砸爆麥克風　吳秉叡：本人絕對會負起責任

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

確定拆和平新生天橋　蔣萬安今拍板「勇敢說、大膽做」：堅持對的事

快訊／趙少康驚傳動「開心」大手術　心臟停止3個小時

週刊爆「柯文哲市長室收賄1500萬」　游淑慧揭2疑點：情節太灑狗血

財劃法修法國民黨版「金孫條款」偏袒台北　陳其邁喊不公平

大巨蛋漏水積成灘！　議員怒問蔣萬安：何時開第一張罰單？

曝將提主決議化解總預算僵局　林思銘：順利今可付委審查

審財劃法爆衝突！國民黨批賴清德有3張臉　轟綠拿預算當老大

力駁名嘴編民眾黨宮鬥劇　黃國昌奉勸：不會有用的

司機忘拉手煞車！信義區公車「屁股撞進超商」　大都會客運允諾賠償

審財劃法砸爆麥克風　吳秉叡：本人絕對會負起責任

世界先進Q3每股賺1.29元　二度上修今年資本支出

北市去年新冠死亡「比流感多5倍」　醫籲4族群要「左流右新」

路透：考量地緣政治　Space X要求敬鵬等台廠製造移轉海外

台灣虎航轉一般板上市！　董座陳漢銘：估今年獲利大勝去年

《永夜星河》虞書欣重現《蒼蘭訣》名場面！　網被虐哭：小蘭花回來了

紙廠機台故障礙「沒斷電就檢查」工人頭部重傷亡　廠長下場曝

八曜和茶三重台北橋店要開了！人氣必喝TOP5先看　還有白奶茶新品

就是欺負你！陸遊客香港換錢被罵「窮」　千元以下得1比1匯率算

進冰櫃採菇、如意靈芝帶回家！南投「養菇農場」百菇齊放超壯觀

神盾攜手韓國ASICLAND合作　搶攻海外AI小晶片設計市場

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

政治熱門新聞

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

大退休潮來臨！估115年才緩和　去年底65歲人口達32.6萬創新高

上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

傳與柯隔空串證　黃瀞瑩曝完整逐字

司機忘拉手煞車！信義區公車撞進超商

稱「柯文哲至少收賄兩次」　律師分析：難逃最重無期徒刑罪名

快訊/趙少康驚傳動「開心」大手術　心臟停止3個小時

陳玉珍吃完喜來登出招！藍委集合逐條審財劃法　綠怒黑箱爆衝突

吳秉叡砸麥克風　陳世軒喊話立院追討費用

吳秉叡連自己人都打　徐巧芯還原電梯戰始末

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

替愛莉莎莎討公道　黃國昌怒吼要李進勇道歉

施俊吉不滿突遭撤換　卓榮泰揭人事任用：嚴禁特權不法

更多熱門

相關新聞

藍營版財劃法修法偏袒台北　陳其邁喊不公平

藍營版財劃法修法偏袒台北　陳其邁喊不公平

立法院近日為《財劃法》修法爆衝突，其中國民黨修法版本內台北市可有3%保障，被綠營轟是偏袒台北市的「金孫條款」法案。對此，高雄市長陳其邁今被問及此事痛批，台北硬生生地多了3%，這是沒有任何道理的，國民黨的版本對高雄不公平。

曝將提主決議化解總預算僵局　林思銘：順利今可付委審查

曝將提主決議化解總預算僵局　林思銘：順利今可付委審查

審財劃法砸爆麥克風　吳秉叡：本人絕對會負起責任

審財劃法砸爆麥克風　吳秉叡：本人絕對會負起責任

黃國昌讚陳玉珍表現可圈可點　沈伯洋：不懂還要評論

黃國昌讚陳玉珍表現可圈可點　沈伯洋：不懂還要評論

陳玉珍強渡財劃法　民進黨團：讓人看到什麼是素質最低

陳玉珍強渡財劃法　民進黨團：讓人看到什麼是素質最低

關鍵字：

國民黨陳玉珍徐巧芯吳秉叡財劃法楊智伃

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面