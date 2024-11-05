黃國昌讚陳玉珍表現可圈可點　沈伯洋：不懂還要評論

▲立法院財政委員會審查財政收支劃分法爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》爆衝突，國民黨籍的召委陳玉珍原答應邀請地方、相關部會週三報告備詢，但晚間卻要《財劃法》進入逐條審查，藍綠爆激烈衝突。民眾黨團總召黃國昌晚間直播時表示，陳玉珍主持會議表現可圈可點，也指綠營發言杯葛講來講去都是一樣的話，讓民進黨立委沈伯洋轟不懂當天議事進行還評論。

黃國昌說，陳玉珍昨天表現可圈可點，從早上到下午，民進黨要杯葛，會議詢問、程序發言，聽完覺得很多東西都是大體討論的東西，講來講去都是一樣的東西在繞圈圈，講到後來沒有話講，「這樣可以逐條了吧」。

沈伯洋批評，黃國昌酸民進黨在堅持什麼，但那是因為陳玉珍答應邀地方、相關部會報告備詢，他們才停止發言，黃國昌不懂議事進行還評論。

民進黨團書記長蔡易餘則說，黃國昌沒有出席財委會，現場大家原本發言只有一分鐘，後來爭取到三分鐘，大家都在確認地方、部會要來，確認週三能否實質討論，確認程序，搞整天，結果陳玉珍唬爛、騙大家，晚上就逐條想要強行通過。

財委會會議一開始綠營便接力發言技術性杯葛議事，質疑修法討論未周全，認為地方政府及包括衛福部等因事權不清受影響的部會都要來報告備詢，陳玉珍則表示尊重，發函將於週三財委會邀請各地方及相關部會。而就在綠委接連發言9個小時後，陳玉珍宣布先休息讓大家去吃晚餐，自己則被目擊出現在喜來登飯店，接著返回財委會，藍營開始動作，藍委們陸續集結，《財劃法》進入逐條審查，卻未有實質討論，現場一片混亂，綠委怒控「黑箱宣讀條文」，雙方爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。