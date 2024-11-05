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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

審財劃法砸爆麥克風　吳秉叡：本人絕對會負起責任

▲▼吳秉叡砸麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳秉叡砸麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍的財政委員會召委陳玉珍昨排審《財劃法》，綠營連番發言杯葛，傍晚陳玉珍突然喊休息，稱要開會到12點，讓大家先吃晚餐，之後便消失，一直到晚間近8點才現身，眾綠委抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，吳秉叡一度氣到砸壞主席麥克風。對此，吳秉叡今（5日）強調，混亂過程難免有所衝突，「本人因衝突過程所生損害絕對會負起責任」。

為杯葛《財劃法》，綠營今一早便多名立委連番發言，除了要求相關部會、各地方都應派代表報告、備詢，也批評保障台北市3%的「金孫條款」。吳秉叡便多次強調，身為新北市立委，他要問新北市滿意嗎？為何新北市不能匡定5%？

陳玉珍指出，會讓大家暢所欲言，並稱會開到晚上，「開到吃宵夜」。在結束4輪的程序發言、會議詢問後，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯，而綠營因擔心藍營奇襲而守在委員會。

陳玉珍約在快8點才回到財委會，綠委紛紛質疑陳玉珍未按議事規則正式宣告開會時間延後，吳秉叡也站上質詢台抗議，批評陳玉珍未處理開會時間；陳玉珍反控吳秉叡在她講話時根本就不在，雙方為此又爆發口角，吳秉叡更走上前將主席台的麥克風砸爆，碎片噴飛，議事人員也閃避。

對此，吳秉叡今天說，國民黨偷襲欲通過高達數千億的財劃法，但財劃法版本眾多、意見分歧更涉及區域均衡、國家發展，國民黨不只沒說清楚多劃到地方的錢該怎麼用，各縣市的水平分配更是有問題，其中台北市竟在毫無理由情況下可直接獨自享有總額3%的預算，對新北市及其他城市顯然極不公平，新北市政府難道沒有意見嗎？為什麼國民黨和市府可以直接犧牲新北市人民的權益？

吳秉叡強調，昨晚國民黨竟然不願審慎並詳加討論，意圖以偷襲方式審議，甚至連宣讀條文時是哪個版本也沒好好講清楚，如此不公平、不透明的黑箱審查，自己身為立法委員，必須為國家財政、地方發展與民主程序站出來捍衛，混亂過程難免有所衝突，本人因衝突過程所生損害絕對會負起責任，但更要奉勸國民黨負起立法委員的責任，好好進行審查，不要再用偷襲、黑箱的方式通過損國害民的法案。

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