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裸上半身擠奶！媽闖房間惹怒她「卻罵公主病」　網嘆：就鎖門吧

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO產後住娘家。示意圖，與本文無關。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼敲門沒有先問我能不能進來？我沒穿衣服生氣還被罵有公主病？」一名網友發文表示，她產後住在娘家，日前在房間擠奶時，明明有關門，但媽媽卻直接進她的房間，讓她很沒安全感，結果事後，媽媽反倒指責她脾氣差，讓她很不高興。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她產後住在娘家，日前她把房間門關上擠奶，結果媽媽敲了門之後，卻直接打開房門和她講話。當時，她因為上半身沒有穿，覺得很沒安全感，所以馬上請媽媽先出去，豈料對方卻繼續講話，且房門也沒關好，「我很生氣的直接說，請她關門在外面，不要打開」。

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後來原PO擠完奶下樓，媽媽卻指責她，「只有媽媽能夠包容你這樣脾氣那麼差，在婆家你嘴巴要甜一點，我都敲門了又不是沒敲門，在那邊大聲對我沒禮貌，不要像這樣有公主病一樣，誰知道你在擠奶，我眼睛近視看不清楚」。

▲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽敲門後直接開門進房間。（示意圖／取自Pixabay）

聞言，原PO實在覺得很生氣，「為什麼敲門沒有先問我能不能進來？我沒穿衣服生氣還被罵有公主病？」眼睛有沒有近視根本不是重點，媽媽一直看著上半身沒穿的她，「到底誰應該生氣？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你媽才有公主病，敲門就要馬上開，講什麼事那麼急」、「我婆婆也這樣，還說有什麼害羞的」、「很多都這個樣子，都以為都是女生沒關係，但說真的有誰想分享自己的私密給別人看」。也有網友建議，「老人的通病，就鎖門吧」、「你可以鎖門」、「記得鎖門，還好還有先敲門」、「你可以以背對著門的方向擠奶，我是這樣的。不過話說回來，你媽真的是......，下次你直接鎖門吧」。

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