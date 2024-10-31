彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網：芯ㄟ，媽媽最後一次叫妳

▲彰化小姊妹因車禍接連離世。（圖／廖媽媽授權提供）



記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

彰化伸港三姊弟今年2月發生嚴重車禍，大姊9月初離世、二姊也因為傷勢嚴重，持續治療8個月後，29日晚間9點病逝。小姊妹的廖姓媽媽也發文對女兒喊話，「媽媽會把妳和姐姐永遠放在心裡，妳們都是媽媽一輩子的愛」。

廖姓媽媽30日深夜發出149字的文章表示，29日晚間收到噩耗，她的二女兒陳紋芯不幸離世，並於30日趕回家中看女兒，「兩姐妹因一次的車禍先後離開了這人世間，姐姐在9/5號離開，妹妹也很棒努力了這250天最終敵不過病痛也離開了」，她也對自己及女兒喊話，「但這肯定不是放棄只是往下一個更好的路途前進」。

▲廖女發文對小女兒喊話，讓網友看了非常不捨。（圖／廖媽媽授權提供）



廖女對著小女兒說，「芯ㄟ最後一次媽媽這麼叫妳，這輩子妳辛苦了，希望妳下一個新的旅途能更好更開心更順利，媽媽會把妳和姐姐永遠放在心裡，妳們都是媽媽一輩子的愛」。

廖女也在文末附上女兒成長的照片，讓不少網友看了好心酸，「節哀，妹妹不痛了」、「節哀，自己身體要照顧好啊」、「妳是堅強的媽媽」、「節哀，媽媽很勇，自己也要加油」、「節哀，不痛了姐妹去當天使了，媽咪也要堅強」。

據悉，三姊弟父母離異，爸爸服刑、媽媽改嫁，平時交給阿公及叔叔等人照顧。此外，小姊弟的阿嬤雖與阿公離婚，但仍心繫著小姊妹，經常從鹿港到漢基醫院探視；她28日夢到帶著小姊妹開心出去玩，29日便衝到醫院探視，最後妹妹邊流淚邊緊握著她的手而離世，讓阿嬤崩潰痛哭。