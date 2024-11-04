早餐只做自己的！她嘆婆婆自私「住一起卻像陌生人」　一票搖頭

▲原PO覺得婆婆很自私。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「其實做人真不能這樣子呢！」女網友發文表示，她住在婆家3、4年了，雙方卻仍像陌生人一樣相處，像是婆婆都只做自己的早餐、只打掃自己的房間和客廳，「我覺得她根本不把我當自己人，什麼她也是只會想到她自己」。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和婆婆明明已經住在一起3、4年了，但相處卻還是像陌生人，「婆婆每天都只做自己的早餐，我就只能每天吃外賣」。除此之外，婆婆若要掃地、拖地、倒垃圾，也只會處理自己房間和客廳，「說我和老公的房間她自己沒用過，就完全不打掃也不會幫一下忙，就一定要分那麼開嗎？」

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原PO接著還說，就連穿過的衣服，婆婆也會要求分開裝，「然後有時候我很累，衣服也夠穿我就暫時不洗，她竟然敲我房間的門叫我把衣服洗了，說我那籃衣服在浴室發臭，臭到她了。」她認為婆婆根本沒把她當自己人，什麼都只想到自己，明明住在同一個房子裡，卻這麼自私，讓她覺得自己真的嫁錯人，「其實做人真不能這樣子呢」。

不過貼文曝光後，底下網友則認為，「自己衣服自己洗很正常吧！彼此保留空間生活不好嗎」、「我怎麼覺得難相處的是你？她這麼老了都可以自理不需要你們幫助了，你們自己的事沒辦法自己做好，反而說婆婆不互相」、「這種婆婆不是很好嗎？她沒麻煩到你，各自處理不干涉到對方，各自安好，這樣很好」、「我覺得婆婆沒叫你做就已經不錯了，但我覺得自己的衣服自己洗，自己房間自己打掃本來就是應該啊」。