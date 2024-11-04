偷拍女童大腿根部！屏東某國小班導還合成猥褻照　遭判刑5月

▲屏東一名國小老師偷拍女童，遭判刑5個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／屏東報導

屏東一名國小老師，趁女童穿短褲運動時，用手機由下方拍女童褲管內大腿根部照片，屏東地院依成年人故意對少年犯竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑5月。

判決指出，張姓老師2005年起至2022年3月止，在屏東縣某國民小學任教，利用自己擔任班級導師機會，於2021年在操場，趁女童身著短褲運動，用手機由下方拍女童褲管內大腿根部隱私部位照片共7張，女童向家長反映後，警方調查發現，張姓老師還有用手機於網路下載女性裸露及男性生殖器照片，再將之與女童臉部照片加以合成，還在學校廁所、體育館等地，擁抱以及觸摸女童，移送屏東地方檢察署檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防治條例等罪起訴。

法院認為，張姓老師合成猥褻照，固然使被害人見聞後心感厭惡，但並未有何「性活動」或於「性活動」中受有性剝削而遭侵害「性隱私」，難認違反兒童及少年性剝削防制條例，此部分判無罪。

法院審酌，張姓老師利用自己擔任導師的機會，竊錄女童身體隱私部位，欠缺尊重他人隱私觀念，考量竊錄身體部位為大腿根部、照片數量為7張；又參酌張姓老師始終坦承犯行，有和解意願，但女童無和解之意，希望從重量刑等意見，依成年人故意對少年犯竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。