吳秉叡暴怒砸主席台麥克風！　王鴻薇：大家應該關心吳思瑤

▲吳思瑤受傷。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會昨審查《財政收支劃分法》部分條文修正草案，藍綠爆發衝突，民進黨立委吳秉叡更氣到直接扯下主席台上的麥克風往地上摔，過程中疑似甩到綠委吳思瑤。對此，國民黨立委王鴻薇今（5日）表示，吳秉叡已經是慣犯，動不動就破壞公物，反而倒霉的是吳思瑤，大家應該關心一下吳思瑤。

藍白將《財劃法》列為立法院這個會期的優先法案，但為杯葛該法，綠營便多名立委連番發言，到了傍晚，召委陳玉珍宣布休息吃飯，但了快8點陳才回到財委會，綠委紛紛質疑陳玉珍未按議事規則正式宣告開會時間延後，吳秉叡則站上質詢台抗議，批評陳玉珍未處理開會時間，最後暴怒走上前將主席台的麥克風砸爆，也誤傷站在一旁的吳思瑤。

王鴻薇表示，大家應該慰問吳思瑤，她應該被打得很兇，吳秉叡是慣犯，動不動就是在破壞公物，而且昨天都沒有人惹他，他就撕爛東西砸在地上，「你有事嗎？」，昨天是什麼樣的狀況，「有人惹你嗎？」。

王鴻薇表示，民進黨的暴力行為一再在立法院施用暴力、隨意破壞公物，而且昨天吳秉叡身邊根本沒有其他國民黨委員，反而倒霉到吳思瑤。

另，對於昨日藍綠推擠過程中，王鴻薇大喊「有人推我」，但卻被認為並未有人推她，是在「碰瓷」。王鴻薇說，昨天現場有很多媒體，大家都可以看到民進黨立委阻擋財劃法的樣子，甚至還限制人身自由，他們根本是限制人身自由的現行犯了，大家眼見為憑，綠委推擠又搶東西。