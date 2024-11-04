KTV廁所無套「回家又戰一次」　清醒尷尬了！他崩潰：猶豫告白

▲原PO與女生好朋友一夜激戰2次，清醒後尷尬了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不想失去一個好朋友啊...」一名男網友透露，日前陪女生好友去廁所清洗裙子時，一時情迷意亂，兩人無套發生關係，唱完後回家又激戰一次，但抱睡到天亮後，雙方清醒反而尷尬了，之後見面互動也感到很不自在。引發網友看傻，「做完除了交往，或是成為床伴之外，你們已經很難回去原本的相處模式了！」

一名男網友在Dcard表示，他有一位交情不錯的女生朋友，兩人從來都不曾曖昧過，但最近一群人去唱歌喝酒，對方不小心把酒灑在裙子上，他熱心陪著去廁所清洗，沒想到意外擦搶走火，「可能是她也穿比較露一點，清的時候有些肢體接觸後，我們就直接在廁所發生關係了。」

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唱完後，兩人回到原PO家中又情不自禁做了一次，「完事後兩個人就一起抱著睡到天亮」，隔天清醒後，兩人都感到莫名尷尬，女生坦言與前任分手後，空窗2年難免有生理需求，纏綿的感覺讓她無法拒絕。

對此，原PO不知所措求助，兩人認識多年，自從有了肉體親密關係後，反而互動變得很彆扭，連身旁朋友都發現怪怪的，「大家有類似經驗嗎？不知道要怎麼跟那個女生互動，我不想失去一個好朋友啊！」

底下網友熱議，「趁著這個機會在一起了阿，還等個毛？」「所以說什麼男女純友誼我都不信，沒有人能保證酒喝下去百分之百不會發生關係的啦」、「你喜歡她嗎？如果是，直接問她喜不喜歡你吧」、「告白！女生知道自己是撐不住發生關係，而不是醉了沒意識」、「重點應該是你們有沒有互相喜歡吧」、「老實說，做完除了交往，或是成為床伴之外，你們已經很難回去原本的相處模式了」、「完事後還能抱睡，代表你們雙方其實都對對方很有好感，麻煩直接原地告白吧」、「都不用戴套嗎？至少在廁所那次一定都沒準備吧」。

原PO事後解釋，確實對她有好感，但不至於喜歡的程度，因此才猶豫是否要告白，也提到KTV廁所那一次確實是無套，回家戴套才發生關係。