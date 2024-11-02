他無車無房！女友媽嫌棄「嫁了會吃苦」　網驚見1條件：屌打很多人

▲女友媽嫌原PO年收130萬太少。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「35歲結婚前夕，女友媽覺得我年收太少...很沒用！」一名男網友透露，交往時，女友媽都對他態度親切，豈料兩人宣布結婚後，女友媽態度180度大變，認為年收130萬太少，加上沒車沒房，擔心女兒會吃苦。如今女友為了婚事鬧到家庭革命，讓原PO崩潰思索著「是真的沒用嗎？」

一名男網友在Dcard表示，他與女友都將滿35歲，今年初已成功向女友求婚並獲得答應。然而，他發現女友媽媽突然對他不友善，「明明交往的時候都對我很客氣。」

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尤其女友向家人宣布準備結婚的消息時，女友媽媽認為，原PO年這個年紀收入130萬「還是太低了」，存款也不到500萬且無房無車，並強調「這樣的男生很沒用，嫁了會吃苦！」

儘管女友站在他這邊，但她與家人發生爭執並已經數日未與家中聯絡。原PO對此感到困擾和自我懷疑，他原本認為自己的狀況還算可以，但在被女友母親批評後，他開始質疑自己是否真的能給予家庭一個美好的未來，「畢竟我也不算年輕了...崩潰，我是真的沒用嗎？」

底下網友熱議，「既然都這麼說了，那退婚吧，不耽誤對方」、「女方家境很好嗎？如果家裡有礦講這種話還可以理解，不然年收130萬打贏一堆人了吧」、「女友站在你這邊就夠了，只是岳母很市儈，就婚後少接觸，就我一個路人來看，覺得條件很ok的，好得很」、「你沒毛病，人家媽媽很明顯要的是富二代或是富商女婿」、「年收130w還沒自信，你沒用的不是年收，是沒自信」、「條件很好了！建議你也冷處理＇愛理不理的，她媽會哭求你回來的」。