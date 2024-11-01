交往3年「男友裸露要她摸」　妹子嚇：性慾高漲好多天！老司機看傻

▲原PO摸男友下體，認為很噁心。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不敢親密接觸、裸露！」一名妹子求助，交往3年的男友最近常提到壞壞，或是一起洗鴛鴦浴的話題，某天甚至要她撫摸對方生殖器，讓原PO感到噁心又害怕。更矛盾的是，自從看到男友下體後，原PO竟性慾高漲好多天，因此求問怎麼辦？文章引發網友看傻，「男生還能忍到3年真的好猛，看來是真愛！」

一名女網友在Dcard表示，她與男友一直以來都沒過於親密的接觸，直到最近聊到結婚話題，男友開始不時提到「一起洗澡、做愛」關鍵字，嚇得原PO驚呼「我完全不敢啊！」

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原PO接著說道，某次男友還脫下內褲，要原PO撫摸生殖器，「我也覺得好噁心、可怕，後來逼不得已，被他把手抓去摸」，這整個過程讓原PO相當崩潰。

對此，原PO認真求問「身為情侶，該如何克服這個恐懼啊？」但文末，原PO又矛盾提到，「女生是否看到男生的性器官後，就會產生性欲啊？因上次看到男友性器官後，我就突然性欲高漲多天。」

底下網友熱議，「3年了這男生非常尊重妳，如果妳只能等結婚才發生關係就要說清楚，只用恐懼來掩蓋對方的愛，我會覺得這是一種藉口」、「男生還能忍到3年真的好猛，看來是真愛，希望妳能解決妳的心魔」、「看到男友的GG會性欲高漲，又說男友拿妳的手要去摸會覺得噁心，是在矛盾什麼？有性欲表示妳是可以接受的啊」、「第一次看到這麼傳統的老觀念欸，超級保守派」、「我之前也是不敢，覺得自己是不是性冷感什麼的，但跟某一任親親抱抱之後覺得很有感覺、氣氛對了就上了」、「可以試試看用情慾撲克牌，用互動的方式慢慢增加親密接觸」。