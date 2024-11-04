以色列空襲釀31死！　加薩醫院、難民營都遭攻擊

▲以色列空襲加薩釀31死。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦醫護人員表示，以色列3日對加薩發動空襲造成31人死亡，其中13人死於加薩北部的難民營，還有一名住院的孩童因坦克砲擊造成重傷。巴勒斯坦批評，以色列的攻擊行動形同「種族清洗」，以色列則堅稱目標僅是打擊哈瑪斯武裝分子。

根據《路透社》報導，巴勒斯坦醫護人員指出，以色列3日對加薩發動空襲造成31人死亡，其中近一半的死者位於北部地區；至少有13人死於針對貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）及賈巴利亞難民營（Jabalia）的攻擊。

▲以色列空襲加薩釀31死。（圖／路透）



其餘死者則是在其他地區的空襲中喪生，包括加薩市（Gaza City）及南部汗尤尼斯（Khan Younis）。當地衛生官員表示，有8人在此死亡，其中包括4名孩童。

巴勒斯坦表示，以色列的新一輪空襲、地面進攻及強制撤離行動是「種族清洗」，目的是清空加薩北部兩個城鎮和一個難民營的居民，從而製造緩衝區。以色列則否認此說法，堅稱目標僅是打擊來自這些地區的哈瑪斯武裝分子。

▲以色列堅稱空襲目標僅是打擊哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）



位於貝特拉希亞附近的卡馬德阿德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）3日下午遭以色列坦克砲擊，造成一名住院孩童受到重傷。

院長薩菲亞（Hussam Abu Safiya）表示，雖然疏散傷患很重要，但更應派遣專業醫療團隊至加薩北部的醫院，以應對不斷增加的傷亡人數。他還指出，坦克炮擊擊中醫院的水源、院區及新生兒重症加護病房。

以色列巴勒斯坦民事事務協調辦公室（COGAT）表示，醫院爆炸是由巴勒斯坦武裝分子安置的爆炸裝置引起，並非以色列的攻擊，「恐怖組織繼續利用民用基礎設施、醫療設施及國際援助組織進行恐怖活動。」

▲巴勒斯坦孩童在人道停火期間接種小兒麻痺疫苗。（圖／路透）



此外，加薩衛生部表示，有一間診所在2日遭到以色列炮火襲擊，當時家長們正帶著孩子接種小兒麻痺疫苗，導致4名孩童受傷。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在社群發文表示，「WHO團隊剛剛離開現場，此攻擊事件發生在人道停火期間，危及孩童的健康安全，也可能讓家長不敢再帶孩子接種疫苗，這些針對人道主義的停火必須被絕對遵守。停火！」

對於譚德塞的言論，以色列軍方暫無回應，但表示正調查該診所的報告。

至於結束戰爭的大規模停火協議，包含釋放在加薩被扣押的以色列和外籍人質，以及被以色列拘留的巴勒斯坦人，由於哈瑪斯和以色列的分歧，達成協議的可能性依然渺茫。

哈瑪斯希望達成永久停戰協議，並拒絕最近提出的臨時停火提議，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則表示，只有在哈瑪斯被徹底消滅後，戰爭才能結束。