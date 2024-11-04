伊朗揚言：對以色列發動新一輪「猛烈複雜的組合襲擊」

▲伊朗揚言展開第三輪報復。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

了解伊朗報復計畫的伊朗與阿拉伯官員透露，伊朗對近期以色列襲擊的回應，可能將攜帶發射彈頭更大的飛彈與其他武器。伊朗革命衛隊指揮官高層也放話，伊朗「肯定」會對以色列發動新一輪襲擊。

《華爾街日報》報導，一名埃及官員透露，伊朗私下警告，將對以色列採取「強力且複雜」的新一輪組合襲擊。不過伊朗的威脅是真是假仍有待觀察。

目前為止，以色列對伊朗的襲擊都將石油與核設施排除在外，而這些設施對伊朗經濟安全至關重要；然而以色列官員表示，「這種想法可能會改變」。

伊朗官員則指出，最新一輪襲擊將有正規軍參與其中，因為以色列的襲擊中，有4名伊朗正規軍遭襲身亡，還有一名平民；然而正規軍的參與「不代表將部署軍隊」，但通常負責對以安全事務的伊朗革命衛隊，將不會在這種情況下單獨行動。

伊朗官員補充道，伊朗做出回應的另一因素，便是周二（5日）登場的美國總統大選，伊朗方面並不想要因襲擊影響美國大選，因此新一輪襲擊時間會在美選之後，明年一月新任美國總統就職之前。

伊朗革命衛隊副指揮官法達威（Ali Fadavi）則表示，伊朗「肯定」會對以色列發動新一輪襲擊，行動名稱可能會稱為「Operation Honest Promise 3」，沿用今年分別在4月和10月對以色列的襲擊行動，3則代表第三輪攻擊。