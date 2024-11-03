全球軍力排名出爐！俄羅斯超越美國成「世界最強軍隊」　中國排第4

▲在最近的全球軍力排行榜中，俄羅斯軍隊超越了美中2國，成為世界最強軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

《美國新聞與世界》最近對全球軍力進行評比，發現俄羅斯目前已超越美國，成為全球軍事實力最強國家，而其他全球軍力前五強分別為美國、以色列、中國和南韓。

據報導，這項排名是《美國新聞與世界》根據賓州大學開發的模型，訪問來自36個國家的政商學界精英，同時針對145個國家的規模、能力、財政資源、後勤基礎設施和地理因素等影響國家軍事實力的各種因素，進行詳細、系統性的評估，分析出當前國際軍事格局的變化與挑戰。

報導稱，最新排名顯示全球軍事力量發生了顯著變化。過去，俄羅斯在全球軍事排名中一直落後於美中，位在第3。然而，隨著俄軍在戰事中獲得豐富戰鬥經驗與成就，刷新了分析人士對俄軍的印象，讓該國成功成為「世界最強軍隊」。

儘管美國在全球擁有最強的經濟和軍事影響力，但其軍事實力卻面臨許多挑戰。英國智庫國際戰略研究所（IISS）在The Military Balance 2024中指出，美軍現役兵力約為132.6萬人，並擁有66架戰略轟炸機、171顆軍事衛星。然而，美軍也面臨飛行員短缺的問題，可能影響其作戰能力和反應速度，而且美國在海外的917座軍事基地也為其軍事運作帶來沉重負擔。

反觀近來積極推動軍事現代化的中國，在政府持續增加國防預算和軍事裝備的情況下，軍事實力已來到全球第四，顯示該國軍力顯著增長。這一趨勢使中國逐步成為可與美國、俄羅斯並列的軍事強國，而這也反映出地緣政治的變遷。隨著中國在南海等敏感地區活動的增加，各國對其軍事力量的關注也日益提升，特別是在亞太地區。

這一項最新排名不僅顯示了各國軍力的對比，還引發了對全球軍事化趨勢的廣泛關注。專家指出，這一現象可能導致軍備競賽加劇，並對地區安全形勢帶來潛在威脅。隨著俄烏衝突的持續以及美國與中國的競爭加劇，未來國際軍事格局的發展將成為全球各國密切關注的焦點。