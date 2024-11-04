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竹市先導電動公車如期交付　預計年底上路營運

▲新竹市代理市長邱臣遠特地前往樹林頭停車場視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長邱臣遠特地前往樹林頭停車場視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府逐步汰換老舊公車，引進全新電動公車，並推動全市首條全線使用電動公車營運的「先導公車」路線，由國光汽車客運股份有限公司取得路線經營權，繼9月先行交付2輛後，今(4)日再交付8輛。新竹市代理市長邱臣遠特地前往樹林頭停車場視察，為即將上路的電動公車進行最後檢查，他表示，竹市推動全電動公車的政策，不僅提升市區大眾運輸服務質量，也在實現低碳綠能城市的目標上邁出重要一步。

邱臣遠表示，市長高虹安上任以來規劃市政藍圖推動大眾運輸發展，包括低地板公車逐年增量、建置候車亭提升候車環境、推動先導公車、建置智慧車公車站牌、檢討公車合理營運成本、優化「iBus_新竹市」APP、成功爭取桃竹竹苗通勤定期票優惠政策，盼鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸。市府將持續輔導業者汰換老舊車輛，向中央申請補助，配合2030年市區公車全面電動化的目標，落實「交通暢行、宜居永續」的政策。

交通處長倪茂榮表示，先導公車路線採全電動車營運，市府去年向交通部公路局提送電動公車補助計畫，今年2月獲核定補助，後續路線將與巡迴巴士紅線與橘線整併，並搭配182公車路線班次調度，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距40分鐘將縮短20分鐘，並配合高鐵班次營運，讓乘客可無縫轉乘，此外，上路後即納入桃竹竹苗通勤定期票優惠範圍，大幅提升乘車便利性，預期將大幅提升整體運量。

倪茂榮說明，全新的電動公車皆搭載先進駕駛輔助系統(ADAS)，減輕駕駛員行車負擔並提升行車安全，該系統有三項功能，包含前方防碰撞預警系統、車道偏移警示及車道維持輔助系統、行車盲點偵測系統。前方防碰撞預警系統，當車輛過於接近前方車輛時，會發出警示提醒駕駛保持安全距離；車道偏移警示及車道維持輔助系統，當車輛偏移車道時，該系統除發出警示之外，亦會主動介入維持車輛於車道中安全穩定行駛；行車盲點偵測系統，當公車左右兩側安全範圍有車輛或行人侵入會發出警示，可以協助解決車輛轉彎及車道變換視野死角的情形。另車輛也配置環景系統，幫助車輛駕駛員判斷盲角處車輛與障礙物距離，讓倒車更加安全，也有防瞌睡、酒精鎖等配備，確保司機專心安全駕車，維護乘客安全。

交通處表示，全新上路的電動公車皆為低地板車型，低地板車身以及無障礙斜度板可提供年長者、輪椅族及攜帶娃娃車的家長們更安心友善的服務；車上並設置無障礙席位及專用下車鈴，全面保障身心障礙者乘車權益。此外，電動公車較柴油具備低噪音、零廢氣及且平穩的優點，亦配置先進駕駛輔助系統，提升行車安全與乘客舒適度！另電動公車具備快速充電模式，充電可在15分鐘內可從20%充至80%，大幅提升營運效率。

交通處說明，先導公車上路後，低地板公車比率也將由38%提升至45%，讓長輩、身障朋友、乘坐嬰兒車的幼童搭車更方便，呼籲民眾在看到司機協助輪椅乘客時，多些耐心與包容，共同為身障者創造便利、安全的交通環境，增添社會的溫暖與愛心。

交通處指出，竹市將持續全力推動公車全面電動化，提供民眾零碳排放、低噪音的舒適搭車環境。除爭取中央補助外，自今年1月起市府已調高每公里合理營運成本，將電動公車的每公里成本定為62.519元，以反映車輛購置、充電設備及維護管理等成本，鼓勵業者加速汰換，為2030年市區公車全面電動化奠定堅實基礎。

過去長期駕駛一般公車的司機林先生表示，電動公車很安靜，也很環保，最重要的是全新的電動公車都有搭載先進駕駛輔助系統，可以輔助司機更安心的開車，提升乘客安全。

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