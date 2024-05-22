竹市路邊智慧停車柱成效佳　使用率成長40%

▲智慧停車柱現場即查即繳。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市自今年5月1日起在熱門商圈路段及學校家長接送區啟用306席智慧停車柱，透過智慧設備來提升車格使用率及精準有效地管理車格使用狀況。交通處表示，據統計智慧停車柱實施至今，平均停車使用率較原人工開單成長30%至40%，現場採用第三方支付繳費的比率平均約31%，也較其他縣市同系統智慧停車柱現場繳費比率平均20%為高。新竹市長高虹安表示，市府預計年底前完成全市600席智慧停車柱，逐步實現智慧城市治理。

高虹安表示，市府團隊持續透過智慧治理提供民眾便利的公共服務，繼去年8月推出智慧裝卸貨車格，今年5月1日擴大推動智慧停車柱及智慧家長接送區，盼透過智慧科技導入城市治理，舒緩停車開單員不足，同時分擔警察執法的負擔。此外，更可透過智慧停車柱即時掌握停車狀況，讓民眾即查即找，免去繞路尋找停車位的困擾，同時也減少繞行衍生的空氣污染排放，節能減碳。

交通處長倪茂榮表示，市府持續導入智慧裝卸貨車格及智慧家長接送區，也在停車率高的路段導入智慧停車柱，舒緩停車開單員不足的情形，經市府於5月1日啟用至今約3週的時間，平均停車率較原人工收費成長30%至40%，現場採用第三方支付繳費的比率平均約31%，單日最高達41.44%，也較其他縣市同系統智慧停車柱現場繳費比率平均20%為高，顯見新竹市民對於線上支付接受度相對較高；且開單紙張亦節省近35,000餘張，逐步落實無紙化及環保永續。市府初期提供LINE PAY、街口支付等第三方支付，也提供停車費現場繳費9折優惠，如今再新增悠遊付，盼持續導入多元支付，提高民眾現場繳費的便利性。

交通處表示，去年8月市府首度引進智慧裝卸貨車格，透過AI車牌辨識計時收費，取代人工開單，同時非裝卸貨車輛停放將執行科技執法，避免裝卸貨車格長期被占用，也解決警察人力不足時無法到場取締的困擾，確保裝卸貨車輛有位可停，不用再違規停車。今年5月1日擴大實施智慧家長接送區，在新竹女中及新竹國小上放學時段針對占用車輛執行科技執法，確保家長車輛有位可臨停接送學生，避免家長接送區被占用，被迫併排停車衍生事故風險，也減輕警察前往開單取締的負擔，而在非上放學時段，家長接送區以往劃設紅線禁止停車，實施智慧家長接送區後，便可開放一般民眾停車，發揮家長接送區停車效益，初期以宣導代替執法，也在地面標記家長接送時段與限停時間，提醒民眾依現場公告停車，以免受罰；市府亦接獲數所學校申請智慧家長接送區，6月1日起將逐步啟用。

交通處說明，若民眾未在現場繳費，隔日起15天內也可前往全台四大超商多媒體機補單繳費，有申辦銀行代扣繳的民眾也不影響使用權益，若想要優惠也可於現場掃描繳費。

物流司機陳先生說，他常運送貨物至花市周邊，自從公園路設置智慧車柱後，找車位較以前容易，現場可繳費比以往紙本繳納方便，不用再擔心忘記繳費或找便利商店繳費。上班族黃小姐說，新竹女中門口智慧家長接送區以前是紅線，即使非上放學時段無法停車，現在有智慧停車柱管理，開放上放學以外的時段讓大家停車，到附近洽公方便許多，停車後也可以直接用手機繳費，真的很方便。