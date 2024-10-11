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竹市83路公車正式延駛至成德高中　提升學生上下學便利性

▲從今(113)年10月7日起，科技之星83路公車路線將延駛至成德高中站。（圖／新竹市政府提供）

▲從今(113)年10月7日起，科技之星83路公車路線將延駛至成德高中站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為提升公共運輸服務範圍，考量學生族群的上下學乘車需求，正式宣布從今(113)年10月7日起，科技之星83路公車路線將延駛至成德高中站，為成德高中學生及周邊居民提供更多的乘車選擇。此次延駛的路線不僅方便學生安全、快捷地前往學校，也將提升周邊居民的交通便利性。

交通處表示，83路（含支線）往返成德路–清華大學路線，來回共計48班次，經與科技之星公司協調，所有班次將延駛650公尺至成德高中站，增加榮民之家站與成德高中站2個站點，擴大服務範圍，也解決成德高中放學公車量能不足問題。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府將持續改善公共運輸環境。除了此次83路公車延駛外，自今年8月30日起，市府已率先實施11甲公車路線在尖峰時間延駛至南華國中，路段延長1.2公里，約縮短了20分鐘的步行時間。學生們可以直接在南華國中門口下車，讓孩子安心上下車。

交通處長倪茂榮表示，現有的10路公車僅在17時10分的尖峰時間搭配成德高中的放學時間提供班次。隨著83路公車的延駛，將新增16時20分、16時40分、16時55分和17時30分，四個班次從成德高中發車，將有效緩解放學時段的運輸需求，提升學生的乘車便利性與安全性。

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