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竹市富禮國中通往中華路5段　道路工程完工通車

▲目前工程已竣工，並於今（4）日正式通車。（圖／新竹市政府提供）

▲目前工程已竣工，並於今（4）日正式通車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

家長接送學生上下課更便利！新竹市長高虹安致力推動香山區道路建設，去年責成工務處加速進行新竹市富禮國中通往中華路5段道路工程，共挹注約3,500萬元預算（含購地），新闢自富禮街（富禮國中大門口）銜接至中華路5段單向通車路寬4公尺、總長96公尺道路，目前工程已竣工，並於今（4）日正式通車。

高虹安表示，市府為落實「交通暢行」、「友善行人」願景，透過工程、教育、執法、監理及宣導等政策多管齊下，全力打造更好的用路環境，守護學子行的安全。富禮國中通往中華路5段道路工程是市府團隊推動城市基礎設施改善的一部分，將有助於香山區的道路系統更加健全，為富禮國中的師生家長與周邊居民帶來更舒適、方便的用路體驗。

交通處表示，高市長上任後隨即成立交通改善小組並擔任召集人，每月親自主持道安會報，並廣邀專家學者提供專業意見，務實面對竹市交通問題、解決問題。道路與民眾生活息息相關，除了這項工程，市府積極辦理的各項通學步道、人行道及相關道路工程，都持續推進中，逐步體現以人為本的交通環境。

工務處表示，富禮國中通往中華路5段道路工程，於市府團隊努力協調、積極趕辦下，已如期如質順利完工通車，使原富禮街更有效串聯中華路5段，優化原先僅有單一出口的問題，減少車輛迴轉，提供香山區用路人更安全、便利的交通環境。

交通處指出，本案新闢道路開通後，不僅能夠縮短家長接送孩子上下課的時間，同時也有效解決原先因迴轉而導致的交通混亂問題，提升整體交通效率，還給市民一個更好行、更安全的道路交通環境。

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