2024新竹市國際風箏節周末登場　交通資訊一次看

▲免費市區接駁車資訊。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2024新竹市國際風箏節將於今年8月31日至9月1日在新竹漁港盛大舉行，因漁港車位有限，新竹市政府今年特別規劃2線免費接駁車，分別為「新竹火車站至新竹漁港」及「樹林頭停車場至新竹漁港」，首發車為9時30分，可到新竹漁港觀賞10時起的大型軟體風箏試飛。此外，今年更增加機車停車位及計程車上下車區，避免因等候停車位而耽誤行程，歡迎民眾多加利用。

新竹市交通處指出，為讓搭乘高鐵、火車的民眾及住在市區的市民朋友方便轉乘，市府規劃「新竹火車站至新竹漁港」及「樹林頭停車場至新竹漁港」等2線免費接駁車，9時30分首發車、末班車19時；返程首班車為11時、末班車21時，每15至20分鐘1班，提醒民眾留意，避免錯過時間影響行程。

交通處表示，針對有自行開車需求的旅客，除漁港第一、二停車場外，亦開放較大型的漁港第三停車場供來訪遊客停放，第三停車場距會場約步行10-15分鐘，為提供親子或年長者友善交通服務，市府規劃漁港內區內接駁車，往返第三停車場與活動會場，請自行開車的旅客，配合交通牌面及義交的指引前往停車。

交通處提醒，考量會場周邊車流量大，8月31日及9月1日9時至21時實施交通管制，管制資訊如下：

一、禁止車輛從南寮街（東大路路口及南寮大道入口）進入漁港，住戶除外。

二、新港路（新港二路至新港北路）為管制區，禁止一般車輛進入漁港。

三、東大路四段（新港一路至新港二路中間段）雙向禁止通行，（公車及機車除外）。

四、新港三路（新港路至無名路A段）封閉兩線道做為機車臨時停放，僅限機車進入停放，需從無名路A段口進出。

五、無名路A段（新港二路至新港一路段）管制單向（向東）通行。

六、南寮街（新港一路至南寮街南寮福德宮前）為行人徒步區，禁止一般車輛進入，僅限工作車輛於停車格下貨需於福德宮進出。

交通處說明，活動期間為解決機車停車位不足問題，市府特別規劃部分路邊停車格更改為機車停車使用。以下路段的汽車車位變更為臨時機車停車區。

一、變更新港三路16格（第46-61號）汽車車位為活動兩天臨時機車停車區。

二、變更新港二路101格（第162-262號）汽車車位為活動兩天臨時機車停車區。

三、變更東大路四段15格（第147-161號）汽車車位活動兩天臨時機車停車區。

四、封閉新港三路（新港路-無名街A段）近公園側雙線道，調整為機車臨時停車區為活動兩天臨時機車停車區。

交通處表示，因漁港車位有限，建議前來參加活動的民眾多使用大眾運輸前往會場，若開車或騎車前往，請依停車場導引牌面停放汽、機車，並配合警察指揮及遵守交通安全規則，以維安全，相關資訊請至「2024新竹市國際風箏節」官網查詢( https://www.hc-kite.com/ )。