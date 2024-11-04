「救我，外勞掐我」　苗栗9旬嬤遭看護施暴全身瘀青！家屬怒報警

▲苗栗苑裡發生外籍看護工涉嫌虐待傷害臥床老婦案 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮發生外籍看護工疑似虐待臥床阿嬤案。有網友在Dcard貼文，指控月前剛雇用一名印尼籍女看護工，照顧長期臥床的老祖母，10月中旬祖母向子孫發出「救我，外勞掐我！」求救聲後，發現祖母全身多處瘀青，驗傷後已控告看護工涉嫌傷害罪嫌，涉案移工坦承心情不好才動粗，已被人力仲介公司帶回監管，等待司法調查。

有女網友匿名以「我的阿嬤被外勞施暴」貼文，指控涉案女看護工6月底接手照顧祖母（94歲），剛來時對她印象普通，很安靜及內向的人，媽媽也對她很好，常常買她愛吃的東西給她吃；但10月起移工的行為改變很大，開始會視訊、幾乎24小時開著，講電話也變大聲，有時請她幫阿嬤翻身拍痰會給家屬白眼。

女網友說，10月14日爸爸進房間看阿嬤時，阿嬤用盡全身力氣的說出：「救我，外勞掐我！」發現喉嚨部位超級無敵腫！瘀青很深；10月16日哥哥進去房間，阿嬤又發出求救：「她捶我胸口！」後來打開阿嬤的衣服，發現胸口多處瘀青，10月18日又發現阿嬤的肚子、四肢、背多處瘀青。

家屬後來安排阿嬤住進護理之家，依規定到醫院全身健康檢查、驗傷，醫生告知阿嬤體內並無出血或是任何疾病會導致身體多處瘀青，診斷這些瘀青皆為外力所致，醫院及護理之家的社工因也通報這起移工涉嫌虐待被照顧者，家屬10月21日報警決定提告。

警方說，30歲的女移工10月30日到案後，坦承因心情煩躁，才有對老婦動手報復等行為，警方訊後即通報苗栗縣政府相關主管機關，並通知仲介公司將外籍看護帶回宿舍集中管理，靜候司法審理，全案依傷害罪函請苗栗地檢察署偵辦。