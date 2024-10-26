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台南勞工局移工健康諮詢　企業合作強化移工健康管理

▲勞工局與東陽實業廠股份有限公司、統一實業股份有限公司合作，辦理2場「移工健康諮詢服務」，提供免費健康諮詢，希望透過公私協力，提升移工的身心健康與幸福感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞工局與東陽實業廠股份有限公司、統一實業股份有限公司合作，辦理2場「移工健康諮詢服務」，提供免費健康諮詢，希望透過公私協力，提升移工的身心健康與幸福感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現台南市長黃偉哲「希望家園」願景，讓每位來台工作的移工能夠在友善的環境中安心生活和工作，勞工局與東陽實業廠股份有限公司、統一實業股份有限公司合作，辦理2場「移工健康諮詢服務」，提供免費健康諮詢，希望透過公私協力，提升移工的身心健康與幸福感。

▲勞工局與東陽實業廠股份有限公司、統一實業股份有限公司合作，辦理2場「移工健康諮詢服務」，提供免費健康諮詢，希望透過公私協力，提升移工的身心健康與幸福感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基表示雖然目前有些中大型事業單位有僱用或特約醫師及護理人員辦理健康服務，但移工往往因語言問題望而卻步，從而影響到工作表現及生活質量，為解決語言不通的問題，勞工局不斷探索、創新，希望能打造更完善舒適的工作環境，讓移工能安心在台工作。

2024年透過與事業單位結合，分別於9月27日於東陽實業廠股份有限公司、及26日於統一實業股份有限公司共辦理2場「移工健康諮詢服務」，通過專業醫師、護理人員、諮商師、及雙語人員，提供現場諮詢及翻譯服務，由醫師針對移工個人給予健康諮詢、工作相關疾病預防及健康指導，諮商師提供心理健康諮詢，旨在幫助移工適應在台灣生活，保持身心健康。

▲勞工局與東陽實業廠股份有限公司、統一實業股份有限公司合作，辦理2場「移工健康諮詢服務」，提供免費健康諮詢，希望透過公私協力，提升移工的身心健康與幸福感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基補充指出，除了健康諮詢，勞工局更首創「移工心理健康諮詢服務」，在台南工作的產業類、社福類移工皆可免費參加，由諮商師、雙語人員直接到廠、到宅提供服務，名額有限可洽06-6326546蔡小姐。勞工局誠摯邀請所有雇主積極支持，若發現所聘僱的移工需要此項服務亦請主動聯繫勞工局，共同打造一個更友善、更具包容力的工作環境。

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