揭「台智光案」最大問題在費率！　游淑慧：柯市府放棄了權力

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者郭運興／台北報導

台北市議會為釐清「台智光案」，成立專案小組持續調查。對此，國民黨台北市議員游淑慧2日表示，她一再說台智光問題在費率，柯市府和市警局放棄了權力，聽信台智光，簽訂高於TGSN費率的子約，讓警察局監視器傳輸費率長期被綁架。她認為，在整個合約服務範圍內，台智光應該評估到底要不要營運，而不是簽約以後用各式各樣理由，要求警察局簽下違背母約精神的子約。

游淑慧表示，關於「警察局監視器傳輸費率」長期被綁架一事，自己在今年1月審查預算時，直接正本清源，提出解決之道、附帶決議，要求警察局要建置備援系統，以利於若哪天和原網路建置承包商台智光不合作時，治安維護不中斷的備案。

游淑慧質疑，目前警察局正式展開備援服務招標案，預計於11月6日截止投標，並於同日開標。也就是說建置這個備援服務，實務上並沒有那麼困難，那麼警察局跟北市府之前這麼多年，等於是自捆雙手、自甘被台智光挾持？

游淑慧指出，事實上，北市府當初簽訂母約時，母約的其中一條規定是「台北市政府所屬機關、學校、機構(適用機關)電路租用費率優惠方案，不應高於本府各機關既有100年度支付之費率之95%，且不應高於當期行政院政府網際服務網契約價格之95%」。

游淑慧認為，警察局當然是台北市政府所屬機關，為什麼這麼多年來警察局要額外簽一個子約，費率遠高於母約的保障？台智光簽約時，就該考慮市府每個局處網路傳輸的不同狀況；會有容易賺錢的、也可能有比較難賺的。

游淑慧批評，在一整個合約服務範圍內，應該整體評估到底要不要營運，而不是簽約以後用各式各樣的理由，另外要求警察局簽下這種違背母約精神的子約。而柯市府當時也不應該破例接受台智光額外要求，簽訂警察局的子約費率，讓台北市議會幾乎每年都為了警察局費率吵翻天。

游淑慧說，這也是她一再說為何台智光的問題在費率，柯市府和市警局自己放棄了權力，聽信了台智光的理由，簽訂了高於TGSN費率違背母約精神的子約。光是警察局2M的費率，106年警察局就被貴了17%，等到108年以後TGSN有了2M費率，更是被貴了37%。

最後，游淑慧強調，她一再跟警察局說，不要被台智光繞進去，子約費率超越母約，違背母約精神，這個子約到底有沒有效?這是警察局要跟法務局一起研議的。

▼游淑慧指出台智光案疑點。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）